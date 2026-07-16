Παρουσιάστηκε από τους Χιτ ο Αντετοκούνμπο: «Ελπίζω το "7" να είναι τόσο θρυλικό όσο το "34"»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσιάστηκε και επίσημα από τους Μαϊάμι Χιτ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο σούπερ σταρ βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον πρόεδρο του οργανισμού, Πατ Ράιλι, και τον προπονητή Έρικ Σποέλστρα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση και τους στόχους του με τη φανέλα των Χιτ.

Ένα από τα θέματα που ξεχώρισαν ήταν η απόφασή του να αλλάξει αριθμό στη φανέλα, αφήνοντας πίσω το εμβληματικό Νο34, το οποίο φόρεσε σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μιλγουόκι.

«Νιώθω ότι το "34" έχει πολύ μεγάλο βάρος και κουβαλάει τόση ιστορία. Από σεβασμό προς τον οργανισμό που με επέλεξε στο draft και με τον οποίο αγωνίστηκα για 13 χρόνια, αποφάσισα να αφήσω εκεί αυτόν τον αριθμό. Ελπίζω να κάνω το "7" τόσο θρυλικό όσο το "34"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αντετοκούνμπο στάθηκε και στις προσδοκίες που έχει από τη νέα σεζόν, υπογραμμίζοντας πως γνωρίζει τις απαιτήσεις του NBA, αλλά αισθάνεται πως βρίσκεται στο κατάλληλο περιβάλλον για να διεκδικήσει ξανά τον τίτλο.

«Κάθε σεζόν στο NBA είναι δύσκολη. Τα 82 παιχνίδια απαιτούν διάρκεια και συνέπεια. Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω δίπλα μου έναν παίκτη όπως ο Μπαμ, ο οποίος θα με βοηθήσει σημαντικά, ενώ με έναν προπονητή όπως ο Έρικ Σποέλστρα ξέρεις ότι θα βρίσκεσαι στις σωστές συνθήκες για να πετύχεις», δήλωσε.

GIANNIS ERA at Miami pic.twitter.com/Si7bx9vsCC — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 16, 2026

Ο Greek Freak εξήγησε επίσης γιατί επέλεξε το Μαϊάμι για τη συνέχεια της καριέρας του. «Το Μαϊάμι είναι μια πολύ οικογενειακή και φιλική πόλη. Έχω συγγενείς που ζουν εδώ εδώ και χρόνια, εδώ γνώρισα και τη γυναίκα μου. Είναι ένα ζεστό μέρος και, όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι μου ταιριάζει. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που το επέλεξα», τόνισε.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την παρουσία του στους Μπακς έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα του NBA το 2021, το NBA Cup το 2024, δύο βραβεία MVP της κανονικής περιόδου (2019, 2020), το MVP των τελικών του 2021 και το MVP του NBA Cup το 2024, πριν ξεκινήσει τη νέα πρόκληση με τους Μαϊάμι Χιτ