«Πάρτε λεωφορείο»: Σάλος με νέα καταγγελία κατά αστυνομικών - Ξύπνησαν μνήμες από την Κυριακή Γρίβα

Σάλο και οργή έχει προκαλέσει η είδηση ότι η Δέσποινα Βανδή εξυπηρετήθηκε από διερχόμενο περιπολικό στην περιοχή της Χαλκιδικής το πρωί της Τρίτης 21/10 όταν της έσκασε το λάστιχο πάνω στην επαρχιακή οδό.

Γυναίκα κατήγγειλε τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπισαν σε αστυνομικό τμήμα όταν μετέβη για να ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές καθώς είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης 22/10, ανέφερε ότι η αξιωματικός υπηρεσίας στο τμήμα του Αλίμου της υπέδειξε να απομακρυνθεί με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. «Πάρτε ταξί ή λεωφορείο»! φέρεται να της είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι θλίψη αλλά ταυτόχρονα και θυμό. Γιατί για άλλη μια φορά μας τόνισα πόσο άσημοι είμαστε. Κοίταξαν πάλι τη διασημότητα και το γεγονός ότι εμείς πήγαμε εκεί χτυπημένες, καταβεβλημένες, διαλυμένες ψυχικά και σωματικά μας είπαν "πάρτε λεωφορείο", δεν έκανε καμία διαφορά στον Υπουργό. Το μόνο τους θέμα είναι πάλι η κυρία Βανδή. Και βγήκαν και έκαναν δηλώσεις μόνο για την κυρία Βανδή, Σαν να τους δίνει, δηλαδή, πλέον το βήμα και στην επόμενη γυναίκα να πάει με κάποιο άλλο μέσο συγκοινωνίας, εκτός πλέον του περιπολικού. Για άλλη μια φορά μας υπενθυμίζουν πόσο άσημοι είμαστε για εκείνους και πόσο οι διάσημοι, πλέον, έχουν μόνο εκείνοι βλήμα και εκείνοι μόνο τους απασχολούν. Θα ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο σαν εμένα, σαν την Κυριακή, απλά δεν θα ξαναγίνει κάτι την κυρία Βανδή, να τη μεταφέρουν, να την πάνε σε κάποια συναυλία» δήλωσε η γυναίκα.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων το 2024 από τον τέως σύντροφό της ενώ είχε πάει να ζητήσει βοήθεια. Σε τηλεφώνημα που είχε κάνει στο 100, ζήτησε περιπολικό να τη συνοδεύσει στο σπίτι της και έλαβε την απάντηση «το περιπολικό δεν είναι ταξί» προκαλώντας τότε την οργή πολλών γυναικών.