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Πάρτι στο Μπουένος Άιρες: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026

Η πρωτεύουσα της Αργεντινής πήρε «φωτιά» μετά την πρόκριση στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

REUTERS
REUTERS
Γιάννης Στεφανίτσης

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Η Αργεντινή επικράτησε της Αγγλίας με 2-1 στον ημιτελικό, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι Αργεντινοί ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο Μπουένος Άιρες και δημιούργησαν ένα ατελείωτο πάρτι για την Εθνική τους που για δεύτερη συνεχόμενη φορά θα διεκδικήσει τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Φωτογραφίες από την πρωτεύουσα της Αργεντινής:

REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS
REUTERS

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
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Σπορ Εθνική Αργεντινής Μουντιάλ Μπουένος Άιρες Ποδόσφαιρο

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