Πάρτι στο Μπουένος Άιρες: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ 2026

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Η Αργεντινή επικράτησε της Αγγλίας με 2-1 στον ημιτελικό, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι Αργεντινοί ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο Μπουένος Άιρες και δημιούργησαν ένα ατελείωτο πάρτι για την Εθνική τους που για δεύτερη συνεχόμενη φορά θα διεκδικήσει τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Φωτογραφίες από την πρωτεύουσα της Αργεντινής:

REUTERS

REUTERS

REUTERS

REUTERS

REUTERS

REUTERS

REUTERS

REUTERS

REUTERS

REUTERS

REUTERS

REUTERS