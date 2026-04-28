«Πάρτι» συνωμοσιολογίας στα Αμερικανικά social media για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο Σάββατο στην Ουάσιγκτον δεν προκάλεσε μόνο πολιτικό σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μια πρωτοφανή έκρηξη θεωριών συνωμοσίας στο διαδίκτυο.

Μέσα σε λίγες ώρες από το περιστατικό, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το X, το Facebook και το TikTok κατακλύστηκαν από εικασίες, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και εναλλακτικές αφηγήσεις για το τι πραγματικά συνέβη. Πολλοί χρήστες αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των αρχών, η οποία κάνει λόγο για μεμονωμένο δράστη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «στημένο γεγονός» με πολιτικά κίνητρα.

Άλλοι πάλι κάνουν λόγο για εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή «σκιώδεις δυνάμεις» που επιδιώκουν να επηρεάσουν τις επερχόμενες εκλογές. Κάποιες από τις πιο ακραίες θεωρίες φτάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται ότι το περιστατικό ήταν σκηνοθετημένο για να ενισχύσει τη δημοτικότητα του Τραμπ.

Παράλληλα, ειδικοί στην παραπληροφόρηση προειδοποιούν ότι τέτοια γεγονότα αποτελούν «εύφορο έδαφος» για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Η ταχύτητα με την οποία αναπαράγονται οι πληροφορίες, χωρίς διασταύρωση, ενισχύει την αβεβαιότητα και τη σύγχυση στο κοινό. «Σε στιγμές κρίσης, οι άνθρωποι αναζητούν εξηγήσεις, ακόμη κι αν αυτές δεν βασίζονται σε αποδείξεις», σημειώνουν αναλυτές στις ΗΠΑ.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν προσοχή και να εμπιστεύονται μόνο επίσημες και επιβεβαιωμένες πηγές ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, μεγάλες πλατφόρμες δηλώνουν ότι λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό της παραπληροφόρησης, αν και η αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Το περιστατικό αναμένεται να έχει ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ η δημόσια συζήτηση συνεχίζει να πολώνεται. Σε ένα ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα, η διάδοση θεωριών συνωμοσίας ενδέχεται να βαθύνει ακόμη περισσότερο τα ρήγματα στην αμερικανική κοινωνία, καθιστώντας δυσκολότερη την αναζήτηση κοινά αποδεκτής αλήθειας.