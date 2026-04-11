Πάσχα: Με τι καιρό θα ψήσουμε τον οβελία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές

Ήπιος θα είναι ο καιρός στη χώρα από αύριο, Κυριακή του Πάσχα 14 Απριλίου έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και σταδιακή αύξηση των νεφώσεων, κυρίως στα ανατολικά, βόρεια και αργότερα στα κεντρικά και νότια.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, «την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα ο καιρός θα είναι στις περισσότερες περιοχές καλός, με μόνο λίγες τοπικές ασθενείς βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Από την Τρίτη η αστάθεια θα γίνει πιο αισθητή, με βροχές αρχικά στην Κρήτη και αργότερα στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και το νότιο Ιόνιο, ενώ την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα».

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 11, 2026

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα και από τα δυτικά βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, ενισχυόμενοι από το απόγευμα στο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2026

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος καιρός, ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νότια τμήματα της χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-04-2026

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη ενώ από το απόγευμα αναμένονται και όμβροι στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και το νότιο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-04-2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή