Πασχαλινό μπλόκο των αγροτών στον Ε-65 με τα τρακτέρ τους - Κάλεσμα συμμετοχής και στη Μακεδονία

Με αγρότες και από τη Δυτική Μακεδονία αναμένεται να ενισχυθεί το πασχαλινό μπλόκο που στήνουν οι αγρότες της Καρδίτσας τη Μεγάλη Τρίτη στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, στο ύψος του κόμβου, στις 12 το μεσημέρι.

Στο κάλεσμα έχουν ανταποκριθεί αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής, ενώ κινητοποίηση έχει ήδη ανακοινώσει και ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών, καλώντας τα μέλη του να δώσουν το «παρών» με φυσική παρουσία και οχήματα.

Την πρωτοβουλία έχει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, η οποία, μετά από διευρυμένη συνεδρίαση, αποφάσισε την επαναφορά των δυναμικών κινητοποιήσεων των προηγούμενων μηνών.

Οι αγρότες προχωρούν σε νέο μπλόκο καταθέτοντας επτά βασικά αιτήματα:

Πληρωμή όλων των εκκρεμών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς περικοπές



Καθιέρωση εγγυημένων τιμών στα προϊόντα



Μείωση του κόστους παραγωγής (καύσιμα, ρεύμα, εφόδια)



Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο



Ρύθμιση και διαγραφή χρεών



Άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στον θεσσαλικό κάμπο



Τερματισμός των διώξεων για συμμετοχή σε προηγούμενες κινητοποιήσεις

Οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας δηλώνουν τη στήριξή τους, τονίζοντας ότι «η εβδομάδα παθών για την αγροτιά δεν τελειώνει με υπομονή αλλά με πάλη» και καλούν σε μαζική συμμετοχή στο αυριανό μπλόκο.

Η νέα κινητοποίηση αναμένεται να αποτελέσει συνέχεια του κύκλου αγροτικών διαμαρτυριών, με τους παραγωγούς να ζητούν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν.