Ελλάδα Πάσχα Εορταστικό Ωράριο ΕΦΕΤ Καταστήματα Ωράριο Καταστημάτων Και Σούπερ Μάρκετ

Πασχαλινό ωράριο 2026: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ έως το Μεγάλο Σάββατο

Τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ μπαίνουν σε πασχαλινό ρυθμό, με ειδικό ωράριο έως και το Μεγάλο Σάββατο.

Φωτό: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη, τα καταστήματα θα λειτουργούν συνεχώς από τις 09:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή, το ωράριο προσαρμόζεται από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 15:00.

Ωράριο μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ

  • ΑΒ Βασιλόπουλος: Κεντρικά καταστήματα ανοικτά τη Μεγάλη Παρασκευή 08:00–21:00 και το Μεγάλο Σάββατο 08:00–20:00.
  • Σκλαβενίτης: Όλα τα καταστήματα τη Μεγάλη Παρασκευή 13:00–19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 08:00–19:00, με εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα εμπορικά κέντρα και περιοχές.
  • Μασούτης: Μεγάλη Παρασκευή 13:00–19:00, Μεγάλο Σάββατο 09:00–15:00.
  • My market και Γαλαξίας: Μεγάλη Παρασκευή 13:00–20:00, Μεγάλο Σάββατο 08:00–19:00.

Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα, όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Συμβουλές ΕΦΕΤ για ασφαλές πασχαλινό τραπέζι

Ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι κρίσιμη κατά την προετοιμασία του πασχαλινού τραπεζιού. Οι βασικές οδηγίες περιλαμβάνουν:

  • Προμήθεια τροφίμων μόνο από επίσημα, ελεγχόμενα σημεία πώλησης.
  • Έλεγχο καθαριότητας καταστημάτων και εξοπλισμού.
  • Προσοχή στις ενδείξεις συσκευασίας, όπως ημερομηνία λήξης και συνθήκες αποθήκευσης.
  • Διατήρηση ωμών και έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων ξεχωριστά για αποφυγή μικροβιακής μόλυνσης.
  • Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα (κρέας, γάλα, τυριά) στο ψυγείο αμέσως μετά την αγορά.
  • Έλεγχος θερμοκρασίας ψυγείου και σωστή διατήρηση μαγειρεμένων γευμάτων.
  • Ακολουθούμε ασφαλείς χρόνους και θερμοκρασίες ψησίματος, ειδικά για αρνί, κατσίκι και κοκορέτσι.
  • Ενημέρωση καλεσμένων για τυχόν τροφικές αλλεργίες.

Αρνί και κατσίκι: Τι να προσέξουμε

  • Επιβεβαιώνουμε τη σφραγίδα καταλληλότητας (χρώμα και αναγραφόμενα στοιχεία) για κάθε σφάγιο.
  • Τα ζώα που έχουν εκτραφεί και σφαγεί στην Ελλάδα φέρουν επιπλέον σφραγίδα «ΕΛΛΑΣ».
  • Τα σπλάχνα και το κρέας πρέπει να φυλάσσονται σε ψυγεία ή κατάλληλες ψυχόμενες προθήκες.
  • Το αρνί πρέπει να ψηθεί στους 63°C και το κοκορέτσι στους 71°C για ασφάλεια.

Αυγά: Ορθή αποθήκευση και βαφή

  • Διατηρούμε τα φρέσκα αυγά σε δροσερό χώρο ή στο ψυγείο.
  • Τα βρασμένα αυγά πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο εντός 2 ωρών και να καταναλώνονται εντός μίας εβδομάδας.
  • Χρησιμοποιούμε μόνο εγκεκριμένες βαφές και ακολουθούμε τις οδηγίες συσκευασίας.

Σε περίπτωση υποβαθμισμένων ή ακατάλληλων τροφίμων, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΤ στον πενταψήφιο αριθμό 11717 ή μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

