Πασχαλινό ωράριο 2026: Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ έως το Μεγάλο Σάββατο

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη, τα καταστήματα θα λειτουργούν συνεχώς από τις 09:00 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή, το ωράριο προσαρμόζεται από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 15:00.

Ωράριο μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Κεντρικά καταστήματα ανοικτά τη Μεγάλη Παρασκευή 08:00–21:00 και το Μεγάλο Σάββατο 08:00–20:00.

Σκλαβενίτης: Όλα τα καταστήματα τη Μεγάλη Παρασκευή 13:00–19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 08:00–19:00, με εξαιρέσεις σε συγκεκριμένα εμπορικά κέντρα και περιοχές.

Μασούτης: Μεγάλη Παρασκευή 13:00–19:00, Μεγάλο Σάββατο 09:00–15:00.

My market και Γαλαξίας: Μεγάλη Παρασκευή 13:00–20:00, Μεγάλο Σάββατο 08:00–19:00.

Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα, όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Συμβουλές ΕΦΕΤ για ασφαλές πασχαλινό τραπέζι

Ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι κρίσιμη κατά την προετοιμασία του πασχαλινού τραπεζιού. Οι βασικές οδηγίες περιλαμβάνουν:

Προμήθεια τροφίμων μόνο από επίσημα, ελεγχόμενα σημεία πώλησης.

Έλεγχο καθαριότητας καταστημάτων και εξοπλισμού.

Προσοχή στις ενδείξεις συσκευασίας, όπως ημερομηνία λήξης και συνθήκες αποθήκευσης.

Διατήρηση ωμών και έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων ξεχωριστά για αποφυγή μικροβιακής μόλυνσης.

Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα (κρέας, γάλα, τυριά) στο ψυγείο αμέσως μετά την αγορά.

Έλεγχος θερμοκρασίας ψυγείου και σωστή διατήρηση μαγειρεμένων γευμάτων.

Ακολουθούμε ασφαλείς χρόνους και θερμοκρασίες ψησίματος, ειδικά για αρνί, κατσίκι και κοκορέτσι.

Ενημέρωση καλεσμένων για τυχόν τροφικές αλλεργίες.

Αρνί και κατσίκι: Τι να προσέξουμε

Επιβεβαιώνουμε τη σφραγίδα καταλληλότητας (χρώμα και αναγραφόμενα στοιχεία) για κάθε σφάγιο.

Τα ζώα που έχουν εκτραφεί και σφαγεί στην Ελλάδα φέρουν επιπλέον σφραγίδα «ΕΛΛΑΣ».

Τα σπλάχνα και το κρέας πρέπει να φυλάσσονται σε ψυγεία ή κατάλληλες ψυχόμενες προθήκες.

Το αρνί πρέπει να ψηθεί στους 63°C και το κοκορέτσι στους 71°C για ασφάλεια.

Αυγά: Ορθή αποθήκευση και βαφή

Διατηρούμε τα φρέσκα αυγά σε δροσερό χώρο ή στο ψυγείο.

Τα βρασμένα αυγά πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο εντός 2 ωρών και να καταναλώνονται εντός μίας εβδομάδας.

Χρησιμοποιούμε μόνο εγκεκριμένες βαφές και ακολουθούμε τις οδηγίες συσκευασίας.

Σε περίπτωση υποβαθμισμένων ή ακατάλληλων τροφίμων, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΤ στον πενταψήφιο αριθμό 11717 ή μέσω της ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.