«Η ζωή μαζί του είναι γιορτή», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Πασχάλης Τσαρούχας δεν άργησε να ανταποδώσει τα τρυφερά λόγια της με μια δημόσια εκδήλωση αγάπης και θαυμασμού.

Το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε η σύντροφός του στον Δήμο Βερύκιο και το podcast RAW των «ΝΕΩΝ», συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα.

«ΑΥΤΗ είναι αυτή η γυναίκα! Η υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η πολιτικός, αν και παραδέχτηκε ότι αισθάνεται αμηχανία όταν μιλά δημόσια για την προσωπική της ζωή, δεν έκρυψε την ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του ηθοποιού, ενώ απάντησε και στο ερώτημα αν θα ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί.

«Ο Πασχάλης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Η ζωή μαζί του είναι γιορτή», είχε εξομολογηθεί.

Η αποκάλυψη της σχέσης και η κοινή ζωή στη Θεσσαλονίκη

Ήταν τον Οκτώβριο του 2026 όταν ο Πασχάλης Τσαρούχας επέλεξε να κάνει γνωστή τη σχέση τους, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία με τη λεζάντα «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου». Εκείνη του είχε απαντήσει με δύο λέξεις: «Όλα μαζί…».

Το ζευγάρι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει ήδη προχωρήσει στο επόμενο βήμα της σχέσης του, καθώς συγκατοικεί στη Θεσσαλονίκη, όπου ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ζορμπάς».

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι δυο τους βρίσκουν χρόνο για κοινά ταξίδια και εξόδους, ενώ πλέον δεν διστάζουν να εκφράζουν δημόσια τα συναισθήματά τους.