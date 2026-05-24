Πασίγνωστος επιχειρηματίας στην Πάτρα ξυλοκόπησε τη σύζυγό του - Η ίδια πάτησε το panic button

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα. Το βράδυ του Σαββάτου, 23 Μαΐου, σύζυγος πασίγνωστου επιχειρηματία, ενεργοποίησε το panic button καθώς δεχόταν επίθεση από τον ίδιο.



Όπως αναφέρει δημοσίευμα του flamis, δεν είναι η πρώτη φορά που η γυναίκα δέχεται χτυπήματα από τον σύζυγό της, καθώς και πριν μήνες τον είχε καταγγείλει για τον ίδιο λόγο.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του, για μία ακόμη φορά, με τη γυναίκα να βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής 22 Μαΐου, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, μία άλλη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Το θύμα ούρλιαζε για βοήθεια με τους γείτονες που άκουσαν τις κραυγές της να ειδοποιούν αμέσως την Αστυνομία, που έφθασε στο σημείο σε λίγα λεπτά.



Ωστόσο, ο άνδρας που διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή, αρνιόταν να ανοίξει παρά τις κλήσεις των αστυνομικών. Τότε κλήθηκε εισαγγελέας και οι αστυνομικοί, με την άδειά του, μπήκαν στο σπίτι, αφού χρειάστηκε να σπάσουν την είσοδο, που είχε αποκλείσει με εμπόδια.