ΗΠΑ: «Δευτέρα ή Τρίτη» η επίθεση στο Ιράν σύμφωνα με Ελληνοαμερικανό πρώην πράκτορα της CIA

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν «τη Δευτέρα ή την Τρίτη», σύμφωνα με τον πρώην πράκτορα της CIA Τζον Κυριάκου, ο οποίος επικαλείται πηγή από τον Λευκό Οίκο.



Ο Κυριάκου υποστήριξε ότι «έχει ληφθεί απόφαση» στον Λευκό Οίκο για επίθεση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αφότου ο Τραμπ είχε δώσει στο Ιράν διορία δέκα ημερών να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους.

«Το έχει ξανακάνει αυτό. Θα σου δώσει δέκα ημέρες, θα σου δώσει δύο εβδομάδες και μετά θα επιτεθεί δύο ημέρες μέσα σε αυτή την προθεσμία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ελληνοαμερικανός Τζον Κυριάκου.



Επιπλέον, η πηγή του Κυριάκου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τούλσι Γκαμπάρντ αντιτίθενται στον πόλεμο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ τον υποστηρίζουν.

Ο πρώην πράκτορας της CIA, δήλωσε ότι η δημόσια προθεσμία 10 ημερών που έδωσε ο Τραμπ στην Τεχεράνη για να αποδεχτεί τα αιτήματα των ΗΠΑ θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή, περιγράφοντας τέτοια χρονοδιαγράμματα ως μέρος ενός μοτίβου. «Ο πρόεδρος έδωσε χθες στους Ιρανούς προθεσμία 10 ημερών για να αποδεχτούν τις προτάσεις μας για τον τερματισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων τους, τον τερματισμό του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου τους, τον τερματισμό της υποστήριξης ομάδων στη Μέση Ανατολή όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ και οι Χούθι. Αλλά το έχει κάνει αυτό στο παρελθόν», είπε, μιλώντας στο podcast Julian Dorey.

Η Τεχεράνη φαίνεται να είναι προετοιμασμένη για τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου, καθώς όπως είχαν αναφέρει οι New York Times, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του για το πώς να δράσουν σε περίπτωση που δολοφονηθεί σε ενδεχόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.



Ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ορίσει πολλαπλά επίπεδα διαδοχής για σημαντικές στρατιωτικές και πολιτικές θέσεις και έχει μεταβιβάσει εξουσίες λήψης αποφάσεων σε έναν στενό κύκλο συνεργατών σε περίπτωση που διακοπούν οι επικοινωνίες ή δολοφονηθεί.