ΠΑΣΟΚ: Αλλάζει καταστατικό και μετατρέπεται σε «ενιαίο φορέα» με το βλέμμα στο μπόνους

Σε αγώνα δρόμου για να κλείσουν και οι ύστατες πολιτικές και οργανωτικές εκκρεμότητες στο παρά πέντε της έναρξης του συνεδρίου έχουν επιδοθεί άπαντες στην Χαριλάου Τρικούπη. Με γνώμονα να αποσαφηνιστούν η ατζέντα, το τελικό πρόγραμμα, τα πολιτικά προτάγματα και μια σειρά από σοβαρά διαδικαστικά ζητήματα συνεδριάζει στις 19.00 η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ με τη συμμετοχή όλων των κορυφαίων.

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί στις δημόσιες δράσεις του να μην αφήνει σε δεύτερη μοίρα την αντιπολιτευτική δραστηριότητα για κεντρικά ζητήματα της επικαιρότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέπτεται σήμερα τη Λευκωσία όπου θα έχει επίσημη συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη στον απόηχο των κινδύνων που εγέρθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να θέσει επί τάπητος το ζήτημα των πιο δραστικών παρεμβάσεων της ΕΕ απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη θωράκιση των χωρών – μελών και των λαών τους από τις κρίσεις που προκαλούν οι ανερμάτιστες ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε παράλληλο επίπεδο, ο κ. Ανδρουλάκης, παίρνοντας θέση για το νέο κυβερνητικό πακέτο μέτρων, θέλησε να καταδείξει ότι πρόκειται για επιλογές που δεν θα έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα για την κοινωνία, αντιπροτείνοντας τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο μέσο όρο της Ευρώπης (περίπου στα 0,53 ευρώ από 0,70 ευρώ το λίτρο που έχει η χώρα μας) κάτι που, όπως εκτιμά, θα συμπαρασύρει προς τα κάτω τον ΦΠΑ στα καύσιμα.

Ενιαίος φορέας

Στο μεταξύ, σε μια σημαντική καταστατική αλλαγή που συζητούνταν στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη εδώ και αρκετό διάστημα, πρόκειται να προβεί η ηγεσία, ζητώντας από το συνέδριο τη μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο φορέα από πολυκομματικός που είναι σήμερα, ώστε να μπορέσει – σε περίπτωση που πετύχει τον στόχο της πρωτιάς – να επωφεληθεί του μπόνους που προβλέπει ο εκλογικός νόμος.

Το κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση είναι ότι με το υφιστάμενο εκλογικό σύστημα τις επιπλέον έδρες δικαιούνται μόνο τα αυτοτελή κόμματα και όχι οι συνασπισμοί κομμάτων όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αν διατηρούσε τη σημερινή του υπόσταση δεν θα μπορούσε να το αξιοποιήσει.

Ως γνωστόν, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, όπως είναι το πλήρες όνομα, είναι ένας συνασπισμός κομμάτων. Στο άρθρο 1 του πρώτου κεφαλαίου του ισχύοντος καταστατικού αναφέρεται ότι:

«Ο πολιτικός φορέας με τον τίτλο “ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής” είναι πολυκομματικός πολιτικός φορέας της σύγχρονης Κεντροαριστεράς με τη συμμετοχή κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, ΕΔΕΜ), πρωτοβουλίες και συλλογικότητες του προοδευτικού χώρου (στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς – Ανανεωτικής Αριστεράς, Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία, στελέχη του προοδευτικού κέντρου και της πολιτικής οικολογίας). Το έμβλημά του έχει πράσινο χρώμα και απεικονίζει έναν ήλιο που ανατέλλει. Ολα τα κόμματα, οι σχηματισμοί και τα στελέχη που συμμετέχουν στον φορέα δεν κατέρχονται αυτόνομα με δικούς τους συνδυασμούς στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές αλλά μετέχουν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής».

Όπως πληροφορείται αρμοδίως ο FLASH, το θέμα απασχόλησε και τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Γραμματείας της Επιτροπής Καταστατικού, ενώ την επικείμενη καταστατική αλλαγή παραδέχτηκε δημόσια ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Αυτό θα γίνει, θα το προτείνουμε στο συνέδριο, είναι δεδομένο», δήλωσε χαρακτηριστικά (OPEN), διευκρινίζοντας ότι «θα είναι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τα τα υπόλοιπα κόμματα αλλά σε ενιαία μορφή». Η εξέλιξη αυτή στο παρελθόν προκαλούσε τριβές με τους μικρότερους συμμάχους του ΠΑΣΟΚ που επιθυμούσαν την οργανωτική τους αυτοτέλεια εντός Κινήματος, πλην όμως η εν λόγω επιλογή φαντάζει τώρα ως μονόδρομος, γεγονός που σημαίνει ότι πχ το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου πρέπει να αυτοδιαλυθεί ή να μετατραπεί σε τάση και το ίδιο θα συμβεί με τις πολιτικές κινήσεις που συμπράττουν ως συνιστώσες.

Τέλος, την πληροφορία που μετέδωσε ο FLASH για συμμετοχή του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ο Νικόλας Φαραντούρης, αναφέροντας ότι αποδέχθηκε «με χαρά την τιμητική πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη» (Αθήνα 9.84), ενώ ακόμη, φανερώνοντας ότι βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με την Χαριλάου Τρικούπη, σημείωσε ότι οι απόψεις του βρίσκουν κοινό τόπο στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ενώνει τη φωνή του «σε κοινωνικά, θεσμικά, εθνικά ζητήματα».