ΠΑΣΟΚ: «Ανάβει φωτιές» η 4ήμερη εργασία - Προχωρά η διεύρυνση μέσω ΣΥΡΙΖΑ

Με ένα μείγμα συγκρουσιακής αντιπολίτευσης με αιχμή το σκάνδαλο των υποκλοπών , θεσμικών συναντήσεων (με το ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στις 14.30 με επίκεντρο την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία του κόμματος) και προγραμματικών προτάσεων όπως αυτή για την 4ημερη εργασία, προωθεί τη βεντάλια των πρωτοβουλιών τους στη Χαριλάου Τρικούπη. Το υπουργείο Εργασίας αντέδρασε έντονα κάνοντας λόγο για «λαϊκίστικη πρόταση που οδηγεί σε λουκέτα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.

Πάντως, οι δημοσκοπήσεις και ο συνδυασμός πτώσης της ΝΔ και ανόδου του ΠΑΣΟΚ (Metron Analysis για Mega) ενισχύουν την αυτοπεποίθηση έναντι και του επερχόμενου κόμματος Τσίπρα, ενώ νέες ανακοινώσεις αναμένονται οσονούπω σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση.

Σε συνέχεια των όσων έγραφε ο FLASH , πλησιάζει η ώρα της επίσημης προσχώρησης στο ΠΑΣΟΚ του τυπικά ανεξάρτητου σήμερα, αλλά εδώ και καιρό σε τροχιά σύγκλισης με την Χαριλάου Τρικούπη, Νικόλα Φαραντούρη. Η ένταξη του διαγραφέντος από τον ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτή αναμένεται να γίνει στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισφραγίζοντας και τυπικά τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ και το Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίο έχουν ήδη δώσει τα χέρια. Ως γνωστόν, ο κ. Φαραντούρης είχε δώσει το παρών στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Μάρτιο, ενώ η πιο πρόσφατη υποστηρικτική δήλωσή του για την αξιωματική αντιπολίτευση και τον αρχηγό της αφορούσε τις υποκλοπές και τη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Τι θα γίνει με Κασιμάτη, Αποστολάκη και Τζάκρη

Αν πάντως η σύμπλευση Φαραντούρη – ΠΑΣΟΚ θεωρείται τελειωμένη, δεν ισχύει το ίδιο αναφορικά με τους χρόνους προσχώρησης (και μόνο) για τρεις άλλους βουλευτές, οι οποίοι εμφανίζονται αρκετά κοντά στην Χαριλάου Τρικούπη, αλλά ακόμη δεν έχει υπάρξει κατάληξη για το πότε θα υπάρξει επισημοποίηση. Η πρώτη τέτοια περίπτωση είναι αυτή της Νίνας Κασιμάτη που εδώ και μήνες μόνο στο τίτλο θεωρείται βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Πειραιά, αφού αποτελεί ξένο σώμα για το κόμμα της Αριστεράς και την ίδια ώρα ακούγεται έντονα ότι θα συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ουδείς να το διαψεύδει. Η κ. Κασιμάτη θα πρέπει πρώτα να ανεξαρτητοποιηθεί και ακολούθως να επιστρέψει οργανικά στη Χαριλάου Τρικούπη όπου ήταν το πολιτικό της σπίτι ως το 2009. Το πιθανότερο είναι η όποια εξέλιξη να συνδυαστεί σε χρόνο παράλληλο με τις εκλογές.

Δεύτερη περίπτωση εν ενεργεία βουλευτή που έχει ορθάνοιχτους διαύλους με το ΠΑΣΟΚ είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης ο οποίος συζητείται να είναι υποψήφιος είτε στα Χανιά (το επικρατέστερο σενάριο) είτε στο Ρέθυμνο από όπου κατάγεται (αλλά εκεί εκλέγεται ο «προεδρικός» Μανώλης Χνάρης). Ο ναύαρχος εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ επί προεδρίας Τσίπρα, αλλά από την περίοδο Κασσελάκη και έπειτα οι δύο άνδρες φέρεται να έχουν απομακρυνθεί.

Η τρίτη και νεότερη περίπτωση «μεταγραφής» σχετίζεται με τη Θεοδώρα Τζάκρη που εκλέγεται στην Πέλλα. Προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ αλλά από το 2015 βρίσκεται στο Κοινοβούλιο με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και την τελευταία διετία είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη. Φήμες αλλά και δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου επιμένουν ότι στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς καμία πλευρά να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.

Τέλος, όπως πληροφορείται εγκύρως ο FLASH, μια ανάσα πριν την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται γνωστός πρώην αυτοδιοικητικός που είχε εκλεγεί με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος επί μεγάλο χρονικό διάστημα είχε επιλέξει να απέχει από την ενεργό πολιτική, ενώ το ίδιο εκτιμάται ότι θα συμβεί και με τον πρώην βουλευτή Θάνο Μωραϊτη.