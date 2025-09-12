ΠΑΣΟΚ: «Απεταξάμην τη συναίνεση»

Συναίνεση και σταθερότητα, είναι τα δύο χαρτιά που έριξε στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου ο πρωθυπουργός και όπως πολύ σωστά κατάλαβαν όλοι, βασικός αποδέκτης ήταν ο Ανδρουλάκης.

Ωστόσο, τα μαντάτα από την Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι ευχάριστα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν προσχηματική τη διάθεση συνεννόησης που εξέπεμψε στη ΔΕΘ και δεν πρόκειται να συναινέσουν. Υποστηρίζουν ότι από τη συνάντηση με το Νίκο Ανδρουλάκη το Δεκέμβριο του 2024, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε βάλει μια ατζέντα μεγάλων θεμάτων που θα μπορούσαν να προσεγγιστούν συνθετικά (συνταγματική αναθεώρηση, αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, εθνική επιτροπή καταναλωτή, δημογραφικό), ωστόσο ο πρωθυπουργός δεν ανταποκρίθηκε, «καίγοντας» κάθε πιθανότητα.

Σημειώστε δε ότι ακόμη και αλλιώς να ήταν τα πράγματα, κλίμα συναίνεσης με τη ΝΔ το ΠΑΣΟΚ δε θα μπορούσε να διαμορφώσει, όταν η χώρα θα μπει σιγά σιγά σε τροχιά εκλογών. Ούτε τον έναν συμφέρει, ούτε τον άλλο, ο καθένας με τη στρατηγική του θα χορεύει σε ρυθμούς σκληρού ροκ.

Όσο για το έτερο ζήτημα της σταθερότητας και το παράδειγμα της Γαλλίας, στο ΠΑΣΟΚ δεν τσιμπάνε... Όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος του επιτελείου Ανδρουλάκη, είναι ανόμοιες οι συγκρίσεις και γίνονται παραπλανητικά γιατί ευνοούν την κινδυνολογία του Μαξίμου επειδή έχει φθορά και είναι εκτός στόχων. Και συμπλήρωσε ότι «αν σταθερότητα είναι η ακρίβεια, τα τσουχτερά ενοίκια, η υποβάθμιση του ΕΣΥ και η αναξιοκρατία, τότε «ευχαριστούμε αλλά δεν θα πάρουμε, γιατί αυτό είναι υποβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, που ανακόπτεται μόνο με πολιτική αλλαγή».

Μια γεύση θα πάρουμε το Σαββατοκύριακο από τον Ανδρουλάκη. Όπως και να είναι, ωραίο χειμώνα θα περάσουμε, πολιτικά καυτό...