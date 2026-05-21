ΠΑΣΟΚ: Αυτά είναι τα 29 νέα πρόσωπα της διεύρυνσης – Όλη η λίστα με τα ονόματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το στρατηγικό σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για το άνοιγμα του κόμματος σε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα νέα μέλη που στελεχώνουν την Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης. Oνόματα από τον χώρο της αριστεράς και του κέντρου, έμπειροι κοινοβουλευτικοί, διακεκριμένοι επιστήμονες και προσωπικότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση ενώνουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ , επιβεβαιώνοντας την προσπάθεια του κόμματος να εκφράσει το όλον της δημοκρατικής αντιπαράταξης.

Πολιτικές προσωπικότητες και πρώην βουλευτές

Στα νέα μέλη ξεχωρίζουν πρόσωπα με πρότερη κοινοβουλευτική θητεία από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους:

Αγγελική Αδαμοπούλου: Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25

Κυριάκος Χαρακίδης: πρώην Βουλευτής με «Το Ποτάμι»

Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος: πρώην Βουλευτής Αχαΐας

Λεονάρδος Χατζηανδρέου: πρώην Βουλευτής και πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Εύα Αμπάζη: Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25

Ισχυρή εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής κοινότητας

Το ΠΑΣΟΚ επενδύει σταθερά στο στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιστημονικού κύρους, με τη συμμετοχή γνωστών καθηγητών και πανεπιστημιακών:

Ανδρέας Δημητρόπουλος: Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Θεμιστοκλής Λέκκας: πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κώστας Κοσκινάς: Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Στέλλα Κυβέλου - Χιωτίνη: Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Αποστόλης Γέροντας: Καθηγητής Νομικής

Όλγα Βαξεβανέρη: Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αυτοδιοίκηση, Υγεία και Δημόσια Διοίκηση

Η λίστα περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον τομέα της υγείας καθώς και την κρατική μηχανή:

Γιάννης Δεκαβάλας: πρώην Δήμαρχος Σύρου

Πάνος Μπιτσαξής: Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Δημήτρης Χρονόπουλος: Πρέσβης επί τιμή

Γιώργος Τηλελής: Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

Ρένα Αντωνοπούλου: Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ

Λένα Μπορμπουδάκη: πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Αναλυτικά όλη η λίστα των νέων μελών:

Αδαμοπούλου Αγγελική, Δικηγόρος, πρώην Βουλευτής ΜέΡΑ25

Αντωνοπούλου Ρένα, Γιατρός, πρώην Γενική Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ΙΚΑ

Αμπάζη Εύα, Δικηγόρος, πρώην υποψήφια Βουλευτής ΜέΡΑ25

Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Βεζυράκης Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών

Βερνίκος Γιώργος, Επιχειρηματίας, μέλος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής

Γέροντας Αποστόλης, Καθηγητής Νομικής

Γεωργιόπουλος Δημήτρης, πρώην Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής

Δεκαβάλας Γιάννης, πρώην Δήμαρχος Σύρου

Δημητρόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου ΕΚΠΑ

Διαμαντίδης Ιωάννης, Δικηγόρος, ΑμεΑ

Ζακολίκος Χρήστος, Δικηγόρος

Κατσαρός Αλέξης, πρώην Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Αθηνών

Κοσκινάς Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Κυβέλου - Χιωτίνη Στέλλα, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Λάγιου Πέγκυ, Μουσικός Παραγωγός

Λέκκας Θεμιστοκλής, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μπιτσαξής Πάνος, Δικηγόρος, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Μπορμπουδάκη Λένα, πρώην Διοικήτρια Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Ροτζιώκος Γιάννης, Γιατρός

Ρώτας Βασίλης, Γιατρός

Τηλελής Γιώργος, Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.

Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας, πρώην Βουλευτής Αχαΐας

Τριάντης Βαγγέλης, Δημοσιογράφος

Φωτίου Στέφανος, Εμπειρογνώμονας ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Χαρακίδης Κυριάκος, πρώην Βουλευτής «Το Ποτάμι»

Χατζηανδρέου Λεονάρδος, πρώην Βουλευτής, πρώην Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Χατζηιακώβου Βασίλης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκδοτών

Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης επί τιμή