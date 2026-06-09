ΠΑΣΟΚ: Αυτό είναι το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για την Αττική - Έρχεται καυτό 40ήμερο

Ένα καυτό 40ήμερο με εξορμήσεις, περιοδείες, επισκέψεις, θεματικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις στους δήμους και τις γειτονιές του λεκανοπεδίου της Αττικής, είναι αποφασισμένοι να περάσουν στο ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο του σχεδιασμού ενίσχυσης των ποσοστών και πολλαπλασιασμού των μηνυμάτων του κόμματος, στην πιο κρίσιμη Περιφέρεια της χώρας, η οποία έχει χαρακτηριστεί «αχίλλειος πτέρνα» για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως έγραφε ο FLASH, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει θέσει σε κατάσταση εκλογικού συναγερμού το ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια κινητοποίησης δυνάμεων αλλά και υπέρβασης του κλίματος εσωστρέφειας που προκαλεί εσχάτως το κύμα των δημοσκοπήσεων. Με δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός πλέον αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της εμφάνισης του κόμματος Τσίπρα, στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισπεύδουν μια σειρά από ενέργειες που είτε καθυστερούσαν είτε διαρκώς οδηγούνταν σε αναβολή, χωρίς προφανή αιτία.

Μια από αυτές είναι η εφαρμογή ενός πολιτικού και οργανωτικού πλάνου που θα επικεντρώνεται στην Αττική, μια αχανή πληθυσμιακά και ανομοιογενή κοινωνικά περιοχή, όπου το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται αδύναμο, συγκριτικά με άλλες, με αποτέλεσμα οι επιδόσεις πανελλαδικά να είναι μειωμένες.

Για την αντιστροφή, στο μέτρο του εφικτού αυτής της κατάστασης, πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαριλάου Τρικούπη μια ευρεία σύσκεψη ειδικά για τη στρατηγική στο λεκανοπέδιο στην οποία έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων βουλευτές της Αττικής όπως οι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παύλος Χρηστίδης, Παύλος Γερουλάνος με zoom, Νάντια Γιαννακοπούλου, (με zoom), ο επικεφαλής Οργανωτικού Σχεδιασμού Ηρακλής Δρούλιας, ο οποίος εισηγήθηκε το σχέδιο, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου Άννα Διαμαντοπούλου, που συμμετείχε στη συνδιαμόρφωση του πλάνου, Λευτέρης Καρχιμάκης, Τόνια Αντωνίου, Έφη Χαλάτση, Μάρα Κουκουδάκη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης Κώστας Σκανδαλίδης, ο πρώην υπουργός Χρήστος Πρωτόπαπας, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο γραμματέας Κινητοποιήσεων Νίκος Δασκαλάκης, ο γραμματέας Επικοινωνίας Δημήτρης Κατσικάρης, αυτοδιοικητικοί όπως ο αντιδήμαρχος Πειραιά Δημήτρης Καρύδης κ.ά.

Πολύμορφη καμπάνια εξωστρέφειας με στοιχεία πανστρατιάς

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αποφασίστηκε το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου μέχρι 25 Ιουλίου, με την αξιοποίηση όλου του ανθρωποδικτύου του ΠΑΣΟΚ και με τη συνδρομή στελεχών από την αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς φορείς και όπου αλλού υπάρχουν διαθεσιμότητες, να υλοποιηθεί μια πολύμορφη καμπάνια εξωστρέφειας με στοιχεία πανστρατιάς.

Πηγές που συμμετείχαν μετέφεραν ένα κλίμα σύμπνοιας με διάθεση συμμετοχής. Όπως τόνιζαν, κατατέθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες αλληλοσυμπληρούμενες τοποθετήσεις, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης που περισσότερο άκουγε, έκανε λόγο για μια αναγκαία οργανωτική και πολιτική ανασυγκρότηση, που δεν περισσεύει κανείς, αφού όπως είπε, ο στόχος της πρωτιάς στις εκλογές και της πολιτικής αλλαγής απαιτεί συλλογικό αγώνα «με όλες μας τις δυνάμεις». «Χρειαζόμαστε τους πάντες, πρέπει να ενισχυθεί η επιρροή και η παρουσία μας στα social media και να εμπλακεί πιο ενεργά η νεολαία», φέρεται να υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης, καλώντας σε αγωνιστικότητα με ορίζοντα εκλογών, τον Οκτώβριο, στη λογική ότι «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν»

Σε δύο άξονες

Το σχέδιο για την Αττική χωρίζεται σε δύο μέρη, το ένα είναι οι παρεμβάσεις σε μαζικούς χώρους που θα επισκέπτονται κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ ενημερώνοντας για το πρόγραμμα. Και το δεύτερο, οι θεματικές εκδηλώσεις αντί των γενικών πολιτικών συγκεντρώσεων που -όπως παρατηρήθηκε- «πηγαίνουν σταθερά οι ίδιοι 500 – 600 άνθρωποι». Επιπλέον, αναμένεται να οριστεί ένας υπεύθυνος ανά εκλογικό τομέα και ανά δήμο της Αττικής, που δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής αλλά θα έχει ισχυρή θεσμική κάλυψη (πχ μπορεί να είναι μέλος της κεντρικής επιτροπής). Υπό διερεύνηση έμεινε αν θα δημιουργηθεί και ένα συντονιστικό κέντρο από επιτελικά στελέχη ή αν ο καταμερισμός χρεώσεων θα γίνει με βάση τους εκλογικούς τομείς του λεκανοπεδίου.

Στις δράσεις των επόμενων ημερών για το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ σε πρόσθετα εκλογικά ακροατήρια προγραμματίζεται μεθαύριο Πέμπτη μια καινοτόμος -όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη- εκδήλωση όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνομιλήσει με νέους ανθρώπους (όχι κομματικά μέλη), οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να του θέσουν ελεύθερα ερωτήματα σε ένα σκηνικό «που δε θα μοιάζει με τα συνηθισμένα».