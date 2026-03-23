ΠΑΣΟΚ: Εβδομάδα Συνεδρίου με προσκλητήρια, εκλογικά άγχη και μάχες συσχετισμών

Εβδομάδα συνεδρίου είναι αυτή που ξεκίνησε για το ΠΑΣΟΚ .

Την Παρασκευή το απόγευμα στο κλειστό του Φαλήρου, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανοίξει τις εργασίες του τριημέρου και θα παρουσιάσει το εθνικό στρατηγικό του σχέδιο μπροστά σε περίπου 5300 συνέδρους από όλη την Ελλάδα που θα βρεθούν στις κερκίδες Τάε Κβο Ντο.

Αν και πρόκειται για την κορυφαία πολιτική διαδικασία και το ανώτατο όργανο του κόμματος, που θα λάβει αποφάσεις δεσμευτικές για την περαιτέρω πορεία του τα επόμενα χρόνια, εμφανής στόχευση της ηγεσίας είναι τα μηνύματα που θα σταλούν και οι συζητήσεις που θα γίνουν, να έχουν ως επίκεντρο την κοινωνία και όχι αποκλειστικά το εσωκομματικό ακροατήριο.

Κι αυτό διότι, το ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά, θα κληθεί να δώσει τη μάχη των εθνικών εκλογών που θα διεξαχθούν το αργότερο ως την άνοιξη του 2027. Η έγνοια του Νίκου Ανδρουλακη είναι λοιπόν μέχρι τότε να έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις ευνοϊκότερες για το κόμμα του από τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα που φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε μεγάλη απόσταση από τη ΝΔ και άρα περιορίζει τις πιθανότητες επικράτησης μέσω ανατροπής.

«Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει 1 μονάδα και 1,5 μονάδα αντίστοιχα στις δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Όταν η συσπείρωση είναι στο 65% και ανεβαίνουμε από τις προηγούμενες μετρήσεις, αυτό σημαίνει ότι έρχεται πολύς κόσμος, που δεν είχε επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Και ότι προεκλογικά που θα ανεβαίνει η συσπείρωση, θα υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση ποσοστών», σχολίασε το Σαββατοκύριακο σε αυτό το κλίμα ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι το συνέδριο είναι ανοιχτό στην κοινωνία και οι 175.000 πολίτες που ψήφισαν για συνέδρους ισοδυναμούν με υπέρβαση των κομματικών μηχανισμών.

«Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε»

Δεν είναι τυχαίο ότι προϊδεάζοντας για τις προθέσεις του ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ως σύνθημα του 4ου τακτικού συνεδρίου, ένα σύνθημα που παραπέμπει ευθέως σε αναμέτρηση εθνικής κάλπης. «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε», είναι το μότο της καμπάνιας της Χαριλάου Τρικούπη μέσα από ένα βίντεο στα social media όπου αναδεικνύονται τα άλυτα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, στηλιτεύονται οι κυβερνητικές πρακτικές και ως διακύβευμα τίθεται μια καλύτερη νέα ημέρα, με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και τη ΝΔ στην αντιπολίτευση. Όπως επίσης έχει υποστηρίξει, το συνέδριο πρέπει να γίνει ο «βατήρας» και το εφαλτήριο για μια νικηφόρα πορεία στις εκλογές.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έστω κι αν η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς προδιαγραφόταν εξαρχής ως αρνητική για την πρωτοβουλία του, έστειλε την επιστολή, προσκαλώντας τους προέδρους τους, Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι του συνεδρίου για το Σύνταγμα και τους θεσμούς. Από την Χαριλάου Τρικούπη έλεγαν στον FLASH ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι συνεπής με την υπόσχεση που είχε δώσει το Δεκέμβριο του 2025 για κοινές πρωτοβουλίες επί συγκεκριμένης ατζέντας με κόμματα που έχουν προοδευτικό προσανατολισμό και έχουν ως στόχο την πολιτική αλλαγή.

Σκληρή μάχη για τη νέα Κεντρική Επιτροπή

Σε όλα τα εσωκομματικά στρατόπεδα, η ενασχόληση αυτή την εβδομάδα θα επικεντρωθεί στην επιλογή των προσώπων που θα διεκδικήσουν την εκλογή τους στη νέα Κεντρική Επιτροπή και στις γραμμές που επιλεγούν ενόψει της σκληρής μάχης της σταυροδοσίας.

Αύριο το απόγευμα, αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες, να συνεδριάσει για τελευταία φορά πριν το συνέδριο η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ υπό το Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος το πρωί της ίδια ημέρας θα συναντά στη Λευκωσία τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο φόντο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που εκφράστηκε προς την Κύπρο έναντι των απειλών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σε παράλληλο επίπεδο και συντηρώντας -όπως είχε δεσμευτεί- ως προτεραιότητά του την υπόθεση των υποκλοπών, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστειλε ανοιχτή επιστολή προς όλα τα θύματα – στόχους του Predator που κατείχαν θέση αξιωματούχου στο δημόσιο βίο όταν έγιναν οι παρακολουθήσεις. Και τους καλεί να κινηθούν και εκείνοι νομικά για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την κίνησή του ως δημοκρατική πρόσκληση και έχει ως σκοπό να φέρει να εν λόγω πρόσωπα μπροστά στο δίλημμα να συνεχίσουν να σιωπούν ή να ακολουθήσουν πορεία παρόμοια με αυτή που ακολούθησε ο ίδιος.

Η ανοιχτή επιστολή απευθύνεται σε υπουργούς, βουλευτές, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, κρατικούς αξιωματούχους, όπως καταγράφονται στη λίστα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τις ιδιότητες που είχαν όταν αποτέλεσαν στόχους παράνομης παρακολούθησης. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, οι τότε και νυν υπουργοί Μάκης Βορίδης, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας, Βασίλης Κικίλιας, Νίκη Κεραμέως, ο τέως αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο τέως αρχηγός της ΕΛΑΣ Μιχάλης Καραμαλάκης κ.α.