ΠΑΣΟΚ: Φαβορί, αουτσάιντερ και εκπλήξεις για γραμματέα και Πολιτικό Συμβούλιο - Την Κυριακή η νέα ΚΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να μην αποκλίνει από τον αρχικό σχεδιασμό των γρήγορων και στοχευμένων κινήσεων, για τον οποίο είχε προϊδεάσει ο FLASH, έχοντας ως σκοπό να μην ανακόψει τη φόρα (προς τα πάνω) που θεωρούν ότι έχουν πάρει στη Χαριλάου Τρικούπη. Και ταυτόχρονα για να μην αφήσουν χώρο δράσης και πρωτοβουλιών σε άλλα σχήματα που ετοιμάζονται όπως αυτό του Αλέξη Τσίπρα, επιταχύνοντας με τη σειρά τους τις δικές τους αποφάσεις. Φυσικά, η έγκαιρη προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού για εκλογές παίζει καθοριστικό ρόλο στα σήματα εγρήγορσης που εκπέμπει ο κ. Ανδρουλάκης.

Στην κατεύθυνση αυτή, τα 271 μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ θα κληθούν να ψηφίσουν -περίπου ένα μήνα και λιγότερο από το συνέδριο και την εκλογή τους- τα 23 μέλη του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και το νέο γραμματέα. Για το πρόσωπο του τελευταίου, το τοπίο παρέμενε θολό, αφού ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να μαδά ακόμη τη μαργαρίτα των υπέρ και των κατά, του κάθε προσώπου που θα μπορούσε να προτείνει.

Το «μπέρδεμα» -που φαίνεται κατά κάποιο τρόπο να του δένει τα χέρια- σχετίζεται με το γεγονός ότι -βάση καταστατικής πρόβλεψης- ο γραμματέας απαγορεύεται να είναι υποψήφιος βουλευτής με σταυρό σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια, παρά μόνο στο Επικρατείας.

Φαβορί, αουτσάιντερ και εκπλήξεις

Συνέπεια είναι ορισμένα στελέχη που θα μπορούσαν να προταθούν για τη θέση να το σκέφτονται, αφού η περίπτωσή τους προσκρούει στο ασυμβίβαστο του καταστατικού. Για παράδειγμα, ο δεύτερος σε ψήφους στο συνέδριο Θανάσης Γλαβίνας θέλει να είναι υποψήφιος στη Β΄ Θεσσαλονίκης, ενώ ο Λευτέρης Καρχιμάκης που πήρε την πρωτιά επιθυμεί να διεκδικήσει βουλευτική έδρα στα Δυτικά της Β΄ Αθηνών.

Από τους πιθανούς νέους γραμματείς απομένει ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος για αρκετό καιρό φημολογείται ότι θα τοποθετηθεί σε εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας και επιπλέον είναι στέλεχος που αν και «προεδρικός» τυγχάνει αποδοχής σε όλες τις εσωκομματικές πτέρυγες. Το ερώτημα είναι, πρώτον αν υπερβεί τη -σύμφωνα με πληροφορίες- δική του αρνητική προδιάθεση για το κομματικό αξίωμα και δεύτερον, ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα τον διαδεχθεί στη θέση του εκπροσώπου Τύπου, ένα πόστο εξαιρετικά κομβικό και καίριο, ιδίως ενόψει προεκλογικής περιόδου. Αν ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει την έκπληξη, αιφνιδιάζοντας με κάποια επιλογή προσώπου που δεν έχει ακουστεί, άλλες λύσεις διαδόχων του απερχόμενου Ανδρέα Σπυρόπουλου, θα μπορούσαν να είναι οι Γιάννης Βαρδακαστάνης, Νίκος Μήλης ή Ηρακλής Δρούλιας.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Πολιτικού Συμβουλίου, που -όπως έγραψε ο FLASH- θα είναι κατά το δυνατόν όσο πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται τηρουμένων των συσχετισμών που προέκυψαν στο συνέδριο, υποψηφιότητα θα θέσουν οι Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Χρηστίδης, Χάρης Δούκας, Τόνια Αντωνίου, Φίλιππος Σαχινίδης, Έφη Χαλάτση, Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, Αργύρης Αργυριάδης, Χρήστος Κακλαμάνης, Κώστας Σκανδαλίδης, Πέτρος Λάμπρου, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μαρία Δαφέρμου και εξ οφίτσιο ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρώην πρωθυπουργός και εν ενεργεία βουλευτής και ο γραμματέας της πράσινης ΚΟ, Δημήτρης Μπιάγκης.