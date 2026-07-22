ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: «Απάντησε με προσωπικές επιθέσεις - Δεν μπορεί να μένει στη θέση του υπουργού»

«Με προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνιακούς αντιπερισπασμούς» λέει το ΠΑΣΟΚ ότι απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στις εξηγήσεις που ζήτησε το κόμμα μετά τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά αναφορικά με την υπόθεση Novartis, κατηγορώντας τον υπουργό Υγείας ότι δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Σαλμάς κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και μίλησε για "ορισμό της διαπλοκής", ενώ υποστήριξε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις στο έργο της Δικαιοσύνης και σε προστατευόμενο μάρτυρα, στον οποίο, όπως κατήγγειλε, ο κ. Γεωργιάδης υποσχόταν ότι "θα του το ξεπληρώσει", καταθέτοντας μάλιστα και στοιχεία που, κατά τον ίδιο, τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του».

«Απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες, ο Υπουργός Υγείας δεν έδωσε καμία απάντηση επί της ουσίας. Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα. Κάνει πως δεν κατάλαβε την καταγγελία. Εδώ δεν συζητάμε την σκευωρία Novartis που ήταν απολύτως υπαρκτή αλλά τη δική του εμπλοκή στα καταγγελλόμενα. Σε αυτά τον καλέσαμε να απαντήσει αλλά μάταια», τονίζεται.

Μάλιστα, κατηγορούν το Άδωνι Γεωργιάδη ότι οι αντιφάσεις του είναι προφανείς και υπογραμμίζουν ότι οφείλει να δώσει άμεσα καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. «Μέχρι να το πράξει, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του Υπουργού Υγείας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Όσο, δε, για τους ισχυρισμούς του ότι ο κ. Σαλμάς είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη σκευωρία Novartis, ας μας εξηγήσει πως ως Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συναίνεσε ώστε να συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτιά της στις εθνικές εκλογές το 2023 και στην Κοινοβουλευτική της Ομάδα έως το 2024», καταλήγει η ανακοίνωση.