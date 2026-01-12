ΠΑΣΟΚ για Σαουλίδη και βιβλίο Τσίπρα: Καμία έκπληξη, ήταν ήδη εκτός από τις επιλογές του

Η συμμετοχή του Αντώνη Σαουλίδη στο πάνελ παρουσίασης της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη δεν αιφνιδίασε την Χαριλάου Τρικούπη, καθώς σύμφωνα με όσα έλεγαν στο flash.gr, στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είχε προδιαγεγραμμένη πορεία εκτός κόμματος, κάτι το οποίο είχε γίνει εμφανές...



«Καμία έκπληξη, είχε προδιαγραφεί η πορεία του», τόνιζαν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι γι' αυτό το λόγο δεν συμπεριλήφθηκε στην Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) αλλά και σε καμία από τις Γραμματείες της γενικότερα.



Κατά συνέπεια, με τις επιλογές του -προ καιρού- πολύ δε περισσότερο με την απόφασή του να είναι ομιλητής στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τέθηκε εκτός ΠΑΣΟΚ από μόνος του.



Για την ιστορία, υπενθυμίζεται ότι ο κ. Σαουλίδης ήταν για πολλά χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, κατέβαινε υποψήφιος στις εθνικές εκλογές και το 2023 ήταν πίσω από τον Χάρη Καστανίδη για λιγότερες από χίλιες ψήφους. Ήταν μέλος στο Πολιτικό Συμβούλιο και την Κεντρική Επιτροπή και έχει διατελέσει αντιδήμαρχος στο Δήμο Συκεών. Το 2021 είχε ταχθεί στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη και το 2024 είχε υποστηρίξει τον Χάρη Δούκα, ενώ διατηρεί καλές σχέσεις και με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.