ΠΑΣΟΚ: Η «ακτινογραφία» της νέας Κεντρικής Επιτροπής - 10 στα 10 από Ανδρουλάκη

Εκπλήξεις, ανατροπές αλλά και προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν έβγαλε η κάλπη για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, σε μια μαραθώνια διαδικασία που έβαινε προς ολοκλήρωση τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ξεκινώντας από τα πρόσωπα και τη σειρά κατάταξης, η πρώτη δεκάδα ανήκει στην ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη. Πλειοψηφών υποψήφιος αναδείχθηκε ο νεαρός συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης, ο οποίος κατάφερε να κόψει πρώτος το νήμα, αφήνοντας στην τρίτη θέση ένα από τα πιο βαριά ονόματα της λίστας των 506 υποψηφίων και φαβορί για την επικράτηση, την Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, που είχε στηριχθεί από τους προεδρικούς.

Δεύτερος ήρθε ο εκ Θεσσαλονίκης, Θανάσης Γλαβίνας, εκ των στενότερων συνεργατών του κ. Ανδρουλάκη, πρώην εκπρόσωπος Τύπου και πρώην διευθυντής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Άγνωστοι στο ευρύ κοινό αλλά γνωστοί και με «παρελθόν» στο κομματικό ακροατήριο, ο τέταρτος Κώστας Παπαδημητρίου, (θέση που είχε κατακτήσει και στο συνέδριο του 2022), συντονιστής των δικτύων του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Και ο πέμπτος, Σωτήρης Παπαγεωργίου (επίσης στην ίδια σειρά το 2022), ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής Καρδίτσας το Μάιο του 2023. Έκτος καταγράφηκε ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς και έβδομος ο γραμματέας του Τομέα Δικαιοσύνης και ποινικολόγος, Χρήστος Κακλαμάνης. Όγδοος εκλέγεται ο Άρης Καρβούνης, ένατος ο αθλητικογράφος Βασίλης Σκουντής (ήταν υποψήφιος βουλευτής στο Ρέθυμνο) και δέκατος ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης, επίσης με καταγωγή από την Κρήτη.

Σε καλές σειρές κατάταξης εκλέγονται από το «ανδρουλακικό» στρατόπεδο οι Σταύρος Τζεδάκης, Ηρακλής Δρούλιας, Άρης Μερεντίτης, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μάρα Κουκουδάκη, Νίκος Δασκαλάκης κ.α.

Η λίστα με την σταυροδοσία για την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Κυρίαρχη η προεδρική πλευρά

Στα γενικότερα συμπεράσματα που εξάγονται είναι πρώτον, η διατήρηση της κυριαρχίας της προεδρικής πλευράς, που εκλέγει τελικά μεταξύ 150 με 155 μέλη στο όργανο, αν συνυπολογιστούν και οι συμμαχίες που είχε συνάψει με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Παύλο Χρηστίδη. Αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να είναι δυνατός εσωκομματικά, κερδίζοντας μια ακόμη αναμέτρηση γεγονός που του επιτρέπει να πορευτεί προς τις εθνικές εκλογές -θεωρητικά - χωρίς εμπόδια.

Δεύτερον, η ισχυροποίηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος κατεβαίνοντας με δικό του μπλοκ, που είχε -σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH- την οργανωμένη στήριξη από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου και των «παπανδρεϊκών» (όπως αποδεικνύεται και από τα πρόσωπα που εντάχθηκαν στην ομάδα του) μπόρεσε να εκλέξει ως 74 μέλη στο όργανο (ποσοστό 28% με βάση τους υπολογισμούς του επιτελείου του). Μεταξύ των πρωτευσάντων του μπλοκ οι Φίλιππος Σαχινίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ελισσάβετ Φελώνη, Τόνια Αντωνίου, Μιχάλης Τζελέπης, Απόστολος Ραυτόπουλος, Δημήτρης Μπράτης, Άννα Κατσαρού κ.α.

Τρίτον, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωνε -μέσω συνεργατών του- ικανοποιημένος για την έκβαση της ψηφοφορίας, αν και απέφευγε να αναφερθεί σε αριθμητικά δεδομένα και ονόματα. Πάντως, μέσα από τις γραμμές του, την εκλογή τους διεκδικούσαν οι Έφη Χαλάτση, Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, Γιώργος Πετρουλάκης, Αργύρης Αργυριάδης, Κώστας Βαρδαβάς κ.α. Με την πλευρά του κ. Γερουλάνου συμμάχησε ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος επίσης εξέφραζε ικανοποίηση, εκτιμώντας ότι θα εκλέξει στην ΚΠΕ ως 20 υποψηφίους. Ανάμεσά τους είναι οι Θοδωρής Λώλος, Χριστίνα Αλίρη, Σταύρος Βαβίας, Δήμητρα Βεσλεμέ, Αδάμ Βλαχογιάννης, Δημήτρης Δημητρίου, Χάρης Κονδύλης, Μιχάλης Κοντογιάννης, Δέσποινα Κοτσιφτοπουλου, Γιώργος Ντούσκας, Κωνσταντίνα Πιέρρου, Κώστας Σταμούλης, Θωμάς Τσιρογιάννης, Γιάννα Τσίχλη, Αντώνης Πιτταράς, Λάμπρος Σκάρλας και Σπύρος Φράγκος.

«Δεν περπάτησε» η γραμμή Δούκα

Τέταρτον, ο Χάρης Δούκας υποστηρίζει ότι είναι δικαιωμένος πολιτικά για το «δυναμικό και ομόφωνο όχι» στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, όπως επιθυμούσε και όπως ψήφισε το συνέδριο, το οποίο πηγές προσκείμενες σε εκείνον χαρακτήριζαν «εξαιρετικό», συμπληρώνοντας ότι συνέχεια πρέπει να περιλαμβάνει «ενότητα, θέσεις με αιχμές και απευθυνση στη βάση μέσω νέων οργανωτικών σχημάτων, εκτός της παραδοσιακής κομματικής πυραμίδας».

Ωστόσο, σε οργανωτικό επίπεδο φαίνεται ότι η γραμμή του «δεν περπάτησε», όπως σχολίαζε με νόημα μέσω FLASH, κορυφαίος παράγοντας του επιτελείου του. Κατά συνέπεια, πλην του ίδιου, που συμμετέχει αυτοδίκαια ως δήμαρχος Αθηναίων, στο νέο όργανο θα εκλεγούν πιθανότατα ορισμένα στελέχη ακόμη (Λάζαρος Καραούλης, Χρήστος Πρωτόπαπας), όπως και κάποια άλλα μέσω ποσοστώσεων (Κώστας Πανδής, Ρωξάνη Μπέη, Ελένη Ζωντήρου, Έφη Παγκάλου, Θόδωρος Μαργαρίτης, Αναστασία Σιμητροπούλου).

Για την έκδοση των οριστικών επίσημων αποτελεσμάτων θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι ποσοστώσεις (30% για τις γυναίκες, 10% για τη νέα γενιά, για τις τάσεις που συμμετέχουν στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κτλ), κατι που καθιστά ορισμένες από τις θέσεις των εκλεγέντων επισφαλείς, αφού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι παραπάνω παράμετροι στην εξίσωση.

Μόλις ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο και συγκροτηθεί σε σώμα, θα συγκληθεί η πρώτη σύνοδος της νέας Κεντρικής Επιτροπής από την οποία -με βάση τους συσχετισμούς δυνάμεων- θα εκλεγεί αντιστοίχως το 23μελές Πολιτικό Συμβούλιο αλλά και ο γραμματέας, που θα διαδεχθεί τον απερχόμενο, Ανδρέα Σπυρόπουλο. Σημειώνεται ότι οι πρώην γραμματείς συμμετέχουν ex officio στην Κεντρική Επιτροπή, καθώς και οι βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος.