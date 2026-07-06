ΠΑΣΟΚ: Η διεύρυνση πάει Βόρεια Ελλάδα, αλλά το «αγκάθι» με την Τζάκρη παραμένει

Με την ανακοίνωση μιας νέας παρτίδας ονομάτων που προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ απαντά η Χαριλάου Τρικούπη στον ανταγωνισμό ισχύος που ατύπως βρίσκεται σε εξέλιξη με την ΕΛΑΣ αλλά και στις δημοσκοπήσεις που προβληματίζουν.

Πρόκειται για την τρίτη φάση της στρατηγικής απόφασης για αμφίπλευρη διεύρυνση που έχει θέσει σε εφαρμογή τους τελευταίους μήνες το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με την οποία στελέχη που είχαν αποστασιοποιηθεί, αδρανοποιηθεί ή είχαν κάνει άλλες πολιτικές επιλογές στο παρελθόν, βρίσκοντας στέγη είτε στον ΣΥΡΙΖΑ είτε στη ΝΔ, δηλώνουν την επιστροφή και τη συστράτευσή τους με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στα δύο πρώτα κύματα προσχωρήσεων που προηγήθηκαν (Φεβρουάριο και Μάιο) το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε περίπου 80 στελέχη από ένα ευρύ φάσμα του πολιτικού ευρύτερου δημοκρατικού – προοδευτικού τόξου (ΠΑΣΟΚογενείς που είχαν εγκαταλείψει το ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτές και υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές από τη ΔΗΜΑΡ, το Ποτάμι, το ΜέΡΑ25, τους Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, αυτοδιοικητικά στελέχη που είχαν συμπράξει με τη ΝΔ, πρώην δημάρχους, καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, συνδικαλιστές, ανθρώπους των τεχνών, του αθλητισμού κτλ).

Στο σημερινό πακέτο, οι ανακοινώσεις -σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH- θα εστιάσουν σε πρόσωπα με κυρίαρχο το γεωγραφικό κριτήριο, καθώς στη συντριπτική τους πλειονότητα θα πρόκειται για ανθρώπους που εντάσσονται ή συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ και προέρχονται από την Κεντρική Μακεδονία και ευρύτερα από τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι ανακοινώσεις πρόκειται να γίνουν το απόγευμα, στο πλαίσιο ανοιχτής εκδήλωσης που πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη (στις 19.00 αίθουσα Ριάδης εντός ΔΕΘ) η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης με ομιλητές τον επικεφαλής της Επιτροπής και πρώην υπουργό, Κώστα Σκανδαλίδη και τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Γιάννη Βαρδακαστάνη. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τοποθετήσεις από εκπροσώπους κινήσεων και συλλογικοτήτων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου αλλά και ανένταχτους πολίτες, ενώ θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης.

Η περίπτωση της Τζάκρη

Ωστόσο, αναφορικά με το περιεχόμενο των ονομάτων που θα δοθούν στη δημοσιότητα, από κομματικούς παράγοντες με γνώση των διεργασιών ξεκαθαριζόταν ότι δεν πρόκειται να αφορούν εν ενεργεία βουλευτές, ακόμη κι αν κάποιοι εξ αυτών εκλέγονται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία είναι ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας και προσφάτως αποχωρήσασα από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη. Η κ. Τζάκρη αν και έχει αποκρούσει τα περί «προσωπικών συμφωνιών» με το ΠΑΣΟΚ, έχει κατατάξει τον εαυτό της στη δημοκρατική παράταξη, ενώ είχε ταχθεί υπέρ μιας οργανωμένης προσπάθειας σύγκλισης των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης που θεωρούνται όμορα.

Παρομοίως, από την Χαριλάου Τρικούπη ειδικά για την βουλευτή Πέλλας δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε συζητήσεις, ταυτόχρονα όμως σημειώνουν ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη ενταχθεί βουλευτές και ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων, με τους οποίους διαπιστώθηκε σύγκλιση και κοινή αντίληψη για την πορεία της χώρας. Επειδή, ωστόσο ορισμένες περιπτώσεις κρίνονται ως ιδιαίτερα ακανθώδεις και ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσφατα προσπάθησε να καθησυχάσει δηλώνοντας ότι «όλα θα γίνουν στη βάση των αποφάσεων του συνεδρίου» (ΑΝΤ1). Για την Θεοδώρα Τζάκρη, το «αγκάθι» είναι διπλό: Το πρώτο που ξεπερνιέται σχετικά εύκολα είναι το πολιτικό, δηλαδή η εγκατάλειψη του ΠΑΣΟΚ για τον ΣΥΡΙΖΑ στα δύσκολα και οι λεκτικές αντιπαραθέσεις τα χρόνια των μνημονίων και μετέπειτα.

Το δεύτερο «αγκάθι» είναι τεχνικό και αφορά το όριο των θητειών που έχει θεσπίσει το ΠΑΣΟΚ για τους βουλευτές και το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 20 έτη. Η βουλευτής Πέλλας το υπερβαίνει, αφού εκλέγεται ανελλιπώς από το 2004 (22 χρόνια ως στιγμής). Αν τελικά αποφασιστεί ότι θα είναι στα πράσινα ψηφοδέλτια (στην Πέλλα ή στην Α΄ Αθηνών, με βάση ένα σενάριο που έχει ακουστεί), αυτό θα γίνει είτε ως συνεργαζόμενη με το ΠΑΣΟΚ και όχι ως μέλος του είτε αν το καταστατικό ερμηνευτεί ότι αφορά βουλευτές του και όχι εκείνους που εκλέγονταν με άλλα κόμματα.

Ένα από τους πρώτους που δημοσίως σχολίασαν τα υποθετικά για την ώρα σενάρια ήταν ο Παύλος Γερουλάνος, αναφέροντας ότι «το καταστατικό ισχύει για όλους» (Action24) και πως αν τεθεί σχετικό ζήτημα, θα ήθελε να ακούσει την ερμηνεία των κομματικών οργάνων...