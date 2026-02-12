ΠΑΣΟΚ: Η γκρίνια για τις συνεδριάσεις των οργάνων και η πραγματικότητα των αριθμών

Στο ΠΑΣΟΚ είναι γνωστή η κριτική προς το Νίκο Ανδρουλάκη ότι τα όργανα δε συνεδριάζουν συχνά και ότι γενικότερα υπάρχει έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας.

Ο Ανδρουλάκης αποκρούει συχνά πυκνά όσα του προσάπτουν, παραπέμποντας στις συνεδριάσεις της ΚΟ για τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμα νομοσχέδια ή στις συνεδριάσεις των τομέων πολιτικής για να καταρτιστεί το πρόγραμμα. Κάποιοι από το περιβάλλον του, ανεπισήμως λένε επιπλέον, ότι όποτε συνεδριάζουν τα όργανα, βγαίνουν -με διαρροές από τους επικριτές του- όλα φόρα παρτίδα σε χρόνο dt και το ΠΑΣΟΚ βυθίζεται στην εσωστρέφεια.

Πάντως, αν οι αριθμοί λένε την αλήθεια, τότε μάλλον είναι μύθος ο ισχυρισμός ότι τα κάθε λογής κομματικά όργανα δε συνεδριάζουν και ότι τα στελέχη από την κορυφή ως την κατώτερη βαθμίδα δεν έχουν βήμα να τοποθετηθούν. Αυτά μου έλεγαν χθες αρμόδιοι παράγοντες και για να με πείσουν μου αράδιαζαν και ένα κατεβατό από στοιχεία με τις συνεδριάσεις, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που έχουν γίνει από την έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου την 1η Δεκεμβρίου αλλά και τους τελευταίους 11 μήνες μετά την ανακοίνωση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Έχουμε και λέμε:

138 Προσυνεδριακές Εκδηλώσεις ( 74 Νομαρχιακές και 64 Τοπικές)

10 Περιφερειακές Συνδιασκέψεις

278 εκδηλώσεις – κλιμάκια

333 συνεδριάσεις των Τομέων Πολιτικής

188 διαδικτυακές συνεδριάσεις για την προετοιμασία των Περιφερειακών Συνδιασκέψεων

3 Συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ.

3 Συνεδριάσεις της Οργανωτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ.

5 Συνεδριάσεις της Γραμματείας Επιτροπής Προγράμματος της Κ.Ο.Ε.Σ.

3 Συνεδριάσεις της Γραμματείας Επιτροπής Διακήρυξης της Κ.Ο.Ε.Σ

1 Συνεδρίαση της Γραμματείας Επιτροπής Καταστατικού της Κ.ΟΕ.Σ.

3 Συνεδριάσεις της Γραμματείας Οργανωτικού Σχεδιασμού

2 Συνεδριάσεις της Γραμματείας Επικοινωνίας

«Η παραπάνω δραστηριότητα καθιστά την προσυνεδριακή περίοδο του 4ου Συνεδρίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Κίνημα Αλλαγής ως μία από τις πλέον ενεργές και ολοκληρωμένες προσυνεδριακές Περιόδους διαχρονικά για τα συνέδρια όχι μόνο του Κινήματός μας αλλά και οποιουδήποτε άλλου κόμματος στη χώρα.

Τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρέθηκαν σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας σε εκατοντάδες παραγωγικές συζητήσεις, ολομέλειες, εκδηλώσεις, κλιμάκια, συνδιασκέψεις, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στη συνδιαμόρφωση του προγράμματος και των κειμένων του Συνεδρίου», ήταν το συμπέρασμα του Τομέα Οργανωτικού στην ενημέρωση που έκανε στη χθεσινή συνεδρίαση για τα διαδικαστικά του συνεδρίου.