ΠΑΣΟΚ: Η πόλωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίπολο με τη ΝΔ και τα «μυστήρια» των δημοσκοπήσεων

Επιστροφή στην πόλωση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι νέες διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που υποδέχθηκαν με χαμόγελα στην Χαριλάου Τρικούπη. Ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων με το Μαξίμου και οι ανταπαντήσεις του εκπροσώπου Τύπου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή στις κυβερνητικές πηγές ήρθαν να υπενθυμίσουν ότι παρά τη δημοσκοπική υποχώρηση στην τρίτη θέση, το ΠΑΣΟΚ παραμένει αντίπαλος για την κυβέρνηση και το δίπολο με τη ΝΔ δεν είναι μία χαμένη υπόθεση.



Η όλη προσπάθεια που καταβάλει το ΠΑΣΟΚ σχετίζεται με την ανάταξη της εικόνας του κόμματος σε επίπεδο δημοσκοπήσεων κυρίως, καθώς στο ηγετικό επιτελείο θεωρούν ότι το πραγματικό αποτύπωμα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους περισσότερους νομούς της χώρας, πλην αστικών κέντρων και λεκανοπεδίου, δεν είναι τόσο απογοητευτικό.



Απεναντίας, η εκτίμηση που κάνουν είναι ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει πανελλαδική διάρθρωση, οργανωμένες δομές αλλά και στελέχη με πολύχρονη κοινωνική παρουσία, υπερτερεί έναντι των νέων κομμάτων και ειδικά έναντι της ΕΛΑΣ, η οποία τώρα διαρθρώνεται αλλά και πάλι -όπως λένε- «με μπούσουλα τον ισχνό οργανωτικό σκελετό που είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα».

Το «σχέδιο Αττική»

Από την άλλη πλευρά, αναγνωρίζουν ότι χωρίς αξιοσημείωτη άνοδο και «περάσματα» στα «αχανή» ακροατήρια των γειτονιών της Αττικής, το ποσοστό στην επικράτεια δε θα ανέβει τόσο, ώστε να συντελεστεί η ανατροπή. Γι’ αυτό, έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουνίου και θα φτάσει μέχρι πριν τα μπάνια του λαού (για να συνεχιστεί από τα τέλη Αυγούστου και πάλι) το σχέδιο που κωδικοποιημένα έχει ονομαστεί «σχέδιο Αττική» και περιλαμβάνει οριζόντιες δράσεις κατά την παραδοσιακή μέθοδο ακόμη και πόρτα – πόρτα. Είναι ενδεικτικό ότι ο Τομέας Κινητοποιήσεων του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής το Νίκο Δασκαλάκη ανεβάζει καθημερινά στα social media του κόμματος ένα πλήρες δελτίο παρεμβάσεων όπου συμμετέχουν βουλευτές και κομματικά στελέχη πχ μοίρασμα φυλλαδίων σε λαϊκές αγορές, επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες πχ η ΔΥΠΑ στον Πειραιά κτλ.



Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη στις αναλύσεις τους σημειώνουν ότι οι πολίτες στο μεγαλύτερό τους μέρος εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως η αποστασιοποίησή τους από τα κόμματα και την πολιτική, δεν τοποθετούνται στις έρευνες των δημοσκόπων και αποφασίζουν αν θα πάνε να ψηφίσουν και ποιο κόμμα την τελευταία στιγμή. Υπό το πρίσμα αυτό κι εφόσον η επιλογή τους δεν είναι η διαμαρτυρία αλλά η πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δουλέψει εντατικά προγραμματικά και πειστικά στην κατεύθυνση μιας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης για να μπορέσει να κερδίσει αυτή την τόσο κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων και να την σηκώσει υπέρ της από τον καναπέ.



«Το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην ωριμότητα του ελληνικού λαού, «την κρίσιμη στιγμή θα ψηφίσει με βάση το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ζωή του», είπε χθες ο Κώστας Τσουκαλάς, συμπληρώνοντας ότι ο πολίτης που θέλει να επιλέξει κυβέρνηση, έχει δύο επιλογές: «ή τη συνέχιση αυτής της πολιτικής, η οποία προσβάλλει τους θεσμούς και δημιουργεί ανισότητες ή θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και θα έχει ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανόρθωσης, οικονομικής ανάταξης και επαναφοράς της θεσμικής κανονικότητας».

Τα φάλτσα συνεχίζονται

Πάντως, τα μικρά ή μεγαλύτερα φάλτσα καλά κρατούν... Μετά το ανοιχτό ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ που άφησε προ ημερών ο Γιάννης Σγουρός και τη φωτιά που έτρεχαν να σβήσουν στην Χαριλάου Τρικούπη, ο βουλευτής Δράμας και «προεδρικός» Τάσος Νικολαΐδης δήλωσε ότι οι βουλευτές που εκλέχθηκαν με ένα κόμμα δεν θα έπρεπε να μετακινηθούν στην ΚΟ ενός άλλου, παρά το ότι τέτοιες περιπτώσεις διαθέτει δύο το ΠΑΣΟΚ.

Μερικές ώρες αργότερα, ο κ. Νικολαΐδης διευκρίνιζε ότι στηρίζει τη διεύρυνση και τα όσα υποστήριξε (στο Action24) δεν είχαν υπονοούμενο για τους συναδέλφους του, Ράνια Θρασκιά και Πέτρο Παππά που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.