ΠΑΣΟΚ: Η προσχώρηση Χουρδάκη και το «πράσινο» αξιοσημείωτο

Είναι πλέον και επίσημο. Ο εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενος Μιχάλης Χουρδάκης προσχώρησε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία αριθμεί πλέον 33 βουλευτές, με τη σχετική επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη να ανακοινώνεται νωρίτερα από βήματος Ολομέλειας.

Η «πράσινη» παράταξη είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει αυξήσει τον αριθμό των βουλευτών του σε σχέση με τις εκλογές του Ιουνίου του ‘23, την ώρα που όλοι μετρούν απώλειες, με εξαίρεση το ΚΚΕ του οποίου η κοινοβουλευτική δύναμη παραμένει σταθερή.



Κι αυτό διότι παρόλο που διαγράφησαν οι Μπαράν Μπουρχάν και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, εντάχθηκαν στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ οι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, όπως και από σήμερα και ο προερχόμενος από την Πλεύση Ελευθερίας και μετέπειτα τους Δημοκράτες, Μιχάλης Χουρδάκης.



Μετά και τις ραγδαίες ανακατατάξεις στην Κουμουνδούρου, η εικόνα των Κοινοβουλευτικών Ομάδων είναι σήμερα η εξής: Η ΚΟ της ΝΔ αριθμεί 156 βουλευτές, του ΠΑΣΟΚ 33, του ΣΥΡΙΖΑ 11 (εάν συνυπολογιστεί στις αποχωρήσεις και η Όλγα Γεροβασίλη η οποία έχει ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή της, ωστόσο ακόμη δεν έχει αποστείλει τη σχετική επιστολή για «τεχνικούς» λόγους), εκείνη της Ελληνικής Λύσης 11, της ΝΙΚΗΣ 8, της Πλεύσης Ελευθερίας 5, ενώ οι ανεξάρτητοι φτάνουν τους 52 (!).