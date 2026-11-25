Σφοδρά πυρά κατά της ΕΛΑΣ εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ σε ανκοίνωση του μετά την επίθεση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

«Το κόμμα ΕΛΑΣ περιέπεσε σε βαθύ εκνευρισμό, καθώς όπως προκύπτει από την ανακοίνωση τους δεν υπάρχουν απαντήσεις για τις στημένες διαδικασίες ανάθεσης έργων που ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ έλαβε από τον συνέταιρο του, Δήμαρχο Στυλίδας», αναφέρει αρχίκα η ανακόινωση του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια σημειώνεται πως «η ΕΛΑΣ συνεπώς ας αφήσει τους ανεξοδους λεονταρισμούς και ας αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης της κομματικής της δραστηριότητας. Και μια συμβουλή: Με πολιτικές αλητείες δεν θα βγείτε από τα αδιέξοδα σας. Οι σημερινές αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν τις ομοιότητες σας με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Το κόμμα ΕΛΑΣ περιέπεσε σε βαθύ εκνευρισμό, καθώς όπως προκύπτει από την ανακοίνωση τους δεν υπάρχουν απαντήσεις για τις στημένες διαδικασίες ανάθεσης έργων που ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ έλαβε από τον συνέταιρο του, Δήμαρχο Στυλίδας.

Ο νούμερο 2 και υπαρχηγός του κ. Τσίπρα ανέλαβε έργα με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με δήθεν επίκληση του κατεπείγοντος και με ελάχιστη έκπτωση.

Πέρα από νεύρα, έχει απάντηση η ΕΛΑΣ για τις χρηματοδοτήσεις και παραχωρήσεις γραφείων του κ. Χατζηγιαννάκη προς το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα;

Όπως καταγγέλλεται στο δημοσίευμα, η ΕΛΑΣ στεγάζεται με χρήματα των φορολογουμένων που προκύπτουν από απευθείας ανάθεση σε εταιρείες, που μετά παραχωρούν χώρους στο κόμμα.

Μάλιστα ο κ. Χατζηγιαννάκης σε σημερινή συνέντευξη παραδέχτηκε ότι ήξερε ότι αυτή η παραχώρηση είναι παράνομη και είναι πλήρως ενήμερος και ο κ. Τσίπρας. Η νομοθεσία δεν είναι και δεν θα γίνει κουρελόχαρτο.

Η ΕΛΑΣ συνεπώς ας αφήσει τους ανεξοδους λεονταρισμούς και ας αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης της κομματικής της δραστηριότητας. Και μια συμβουλή: Με πολιτικές αλητείες δεν θα βγείτε από τα αδιέξοδα σας. Οι σημερινές αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν τις ομοιότητες σας με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη.

Κύριε Τσίπρα, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος ήταν πίσω από κάθε επίθεση λάσπης και κατασυκοφάντησης στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζουμε ποιες οργάνωσε το δυσώδες σύστημα πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου και ποιες οργανώσατε εσείς και τα πρόθυμα εξαπτέρυγα σας.Στην ίντριγκα και στα παρασκήνια είστε πρωταθλητής.

Η μάχη των επόμενων εκλογών δεν θα κριθεί στο ζύγι δύο διεφθαρμένων συστημάτων εξουσίας, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα.

Οι πολίτες θα κρίνουν ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Και σε αυτά έχετε περάσει κάτω από τη βάση και εσείς και ο κ. Μητσοτάκης».