ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: «Σχεδόν παρακαλεί τον Ανδρουλάκη να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Γεωργιάδη»

Η κυβέρνηση, αντί να δώσει σαφείς απαντήσεις για μια οργανωμένη επιχείρηση σπίλωσης και πολιτικής προπαγάνδας, επιλέγει για ακόμη μία φορά την τακτική της συγκάλυψης και των υπεκφυγών, τονίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και ζητά δημόσια εξηγήσεις και αναδεικνύει σοβαρά ερωτήματα που αφορούν τη διαφάνεια, τη λειτουργία του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου και τη χρήση ανώνυμων ή ανύπαρκτων προσώπων στη δημόσια σφαίρα.

Ειδικότερα, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν: «Ο κ. Μαρινάκης που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε όπως φαίνεται συνήγορος του κ. Γεωργιάδη. Σχεδόν παρακαλεί τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του υπουργού και αφού πήγαν …κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί "παρανομιών", τώρα απευθύνουν τη μομφή της… "ανηθικότητας". Είναι, δηλαδή, μη ηθικό κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να εκμισθώνεται επαγγελματικό ακίνητο με νόμιμους διαφανείς διαγωνισμούς και συμμετοχή δεκάδων άλλων προσφορών; Είναι μη ηθικό σε σειρά δηλώσεων πόθεν έσχες του κ. Ανδρουλάκη να είναι, δηλωμένα, δημοσιευμένα και ελεγμένα όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και οι καταθέσεις του;



Και τώρα ερχόμαστε στο κατεξοχήν πεδίο των αρμοδιοτήτων του κυβερνητικού εκπροσώπου: Κύριε Μαρινάκη, επειδή έχετε την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου και επειδή εσείς ο ίδιος υιοθετήσατε δημόσια “αποκαλύψεις” που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα Mononews με την υπογραφή ενός φερόμενου δημοσιογράφου, του "Δημήτρη Κατακουζηνού", ο οποίος σύμφωνα με όλα τα στοιχεία είναι ανύπαρκτο πρόσωπο, καλείστε να απαντήσετε καθαρά και άμεσα:

-Έχει δηλωθεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης από την Monocle Media Lab – Mononews ΑΕ δημοσιογράφος ή εργαζόμενος με αυτό το όνομα, όπως προβλέπει ο Ν. 5005/2022 για τα μέσα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου; Γιατί αν δεν έχει δηλωθεί κανένα τέτοιο πρόσωπο, τότε μιλάμε για ένα μέσο που δημοσιεύει πολιτικά άρθρα με ψευδώνυμες ή ανύπαρκτες υπογραφές, τις οποίες η κυβέρνηση αναπαράγει ως πραγματικές δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.



-Ο "δημοσιογράφος" "Δημήτρης Κατακουζηνός" είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ; Άρα το ερώτημα είναι πολύ απλό: πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεων του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου ή για ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού ανώνυμης πολιτικής προπαγάνδας τύπου "Ομάδα Αλήθειας";

Αναμένουμε τις απαντήσεις σας άμεσα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα είναι πλέον σαφές ότι μόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωρίζει και επικαλείται τον συγκεκριμένο "δημοσιογράφο" και ότι από το πρωί εκτυλίσσεται μια ακόμη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα».