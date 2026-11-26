«Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του προαναγγέλλοντας ότι, όπως και στην περίπτωση του Άδωνι Γεωργιάδη, έτσι και τώρα για την περίπτωση της Μαριζέτας Αντωνοπούλου, «που επέλεξε τον κατήφορο της λάσπης» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, «θα ακολουθηθεί η νομική οδός».

«Υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη»

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι «σήμερα, σε τηλεοπτική εμφάνισή της στο Open, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ανάθεσης έργων που ακολούθησε ο γραμματέας του κόμματός της, Μ. Χατζηγιαννάκης, επέλεξε τον κατήφορο της λάσπης». «Υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη, υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ», προσθέτει και τονίζει ότι «όπως και στην περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, έτσι και τώρα θα ακολουθηθεί η νομική οδός».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Σήμερα, σε τηλεοπτική εμφάνισή της στο Open, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ανάθεσης έργων που ακολούθησε ο γραμματέας του κόμματός της, Μ. Χατζηγιαννάκης, επέλεξε τον κατήφορο της λάσπης.

Υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη, υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Όπως και στην περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, έτσι και τώρα θα ακολουθηθεί η νομική οδός.

Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Κρίμα για την ΕΛΑΣ που τόσο γρήγορα αποδείχθηκε ουρά της δεξιάς.»