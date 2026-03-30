ΠΑΣΟΚ - Κεντρική Επιτροπή: Ποιοι προηγούνται, ποιοι εκλέγονται, οι εκτιμήσεις των επιτελείων

Εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων για τα 271 μέλη της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής βρίσκονται στην Χαριλάου Τρικούπη και σύμφωνα με πληροφορίες είναι πολύ πιθανό μέχρι αργά το βράδυ η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η ενσωμάτωση βρίσκεται περίπου στο 70% και η καταμέτρηση προχωρά με τις μεγάλες Περιφέρειες της χώρας που είναι και οι μεγάλες κάλπες της ψηφοφορίας.

Από την εικόνα που υπάρχει ως αυτή την ώρα, το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη θα κινηθεί σε ένα ποσοστό γύρω στο 60 με 65%, εκλέγοντας περίπου 160 με 170 μέλη στο νέο όργανο. Στις πρώτες θέσεις της λίστας εκλογής εμφανίζονται οι Λευτέρης Καρχιμακης, Θανάσης Γλαβίνας, Κώστας Τσουκαλάς, Άννα Διαμαντοπούλου (στηρίζεται από τους προεδρικούς), Άρης Μερεντίτης, Βασίλης Σκουντης, Κώστας Παπαδημητρίου, Σωτήρης Παπαγεωργίου και ακολουθούν εξίσου ψηλά οι Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μάρα Κουκουδάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, Ηρακλής Δρούλιας, Σταύρος Τζεδάκης κ.α.

Η ομάδα του Μανώλη Χριστοδουλάκη που αναμένει τα αποτελέσματα από δύο ακόμη κάλπες για να έχει μια πιο πλήρη εικόνα, εκτιμά ότι θα εκλέξει 74 μέλη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28%. Ψηλά από τη λίστα Χριστοδουλάκη εκλέγονται οι Φίλιππος Σαχινίδης, Βασίλης Κεγκέρογλου, ενώ η Ελισσάβετ Φελώνη ήταν στην πρώτη δεκάδα της γενικής λίστας ως γυναίκα υποψήφια. Επίσης, οι Τόνια Αντωνίου, Μιχάλης Τζελέπης, Απόστολος Ραυτόπουλος, Δημήτρης Μπράτης και Άννα Κατσαρού.

Από το μπλοκ του Χάρη Δούκα, ο οποίος μετέχει αυτοδικαίως στην Κεντρική Επιτροπή ως δήμαρχος Αθηναίων εκτιμούσαν ότι μπορεί να εκλέξουν ως 20 μέλη και ανάμεσα σε αυτούς τους Ρωξάνη Μπέη, Κώστα Πανδή, Θοδωρή Μαργαρίτη (ως εκπρόσωποι της Ανανεωτικης Αριστεράς), Χρήστο Πρωτόπαπα, Ελένη Ζωντήρου κ.α.

Από την ομάδα του Παύλου Γερουλάνου με βάση την αρχική εικόνα θα πριμοδοτούνταν οι Έφη Χαλάτση, Ευριβιάδης Ελευθεριάδης, Γιώργος Πετρουλάκης, Αργύρης Αργυριάδης.

Το πιθανότερο να εκλέξει 21 μέλη στη νέα ΚΠΕ θεωρούσε η ομάδα Κατρίνη και σύμφωνα με πληροφορίες τους Θοδωρή Λώλο, Χριστίνα Αλίρη, Σταύρο Βαβία, Δήμητρα Βεσλεμέ, Αδάμ Βλαχογιάννη, Δημήτρη Δημητρίου, Χάρη Κονδύλης, Μιχάλη Κοντογιάννη, Δέσποινα Κοτσιφτοπουλου, Γιώργο Ντούσκα, Κωνσταντίνα Πιέρρου, Κώστα Σταμούλη, Θωμά Τσιρογιάννη, Γιάννα Τσίχλη, Αντώνη Πιτταρά, Λάμπρος Σκάρλα και Σπύρο Φράγκο.