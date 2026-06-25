ΠΑΣΟΚ: Μεταγραφές, εκδηλώσεις και αποδόμηση Τσίπρα για να αναχαιτιστεί το νέο δίπολο με Μητσοτάκη

Συμπυκνώνοντας χθες από το Καλέντζι την προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου σε τρεις λέξεις ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για ανάλυση, δράση και υπέρβαση. Στη φάση δημοσκοπικής πίεσης που βρίσκεται ξανά το ΠΑΣΟΚ, η λέξη υπέρβαση είναι αυτή που μάλλον θα πρέπει να επικεντρωθεί ο πρόεδρός του, μαζί με τη λέξη δράση, προκειμένου να μπορέσει να αναχαιτίσει την παρούσα εικόνα που πάει να παγιωθεί και φέρνει το κόμμα Τσίπρα να μπαίνει σφήνα στο δίπολο με τη ΝΔ.

Εξ’ αυτού του λόγου, η Χαριλάου Τρικούπη εντείνει την πολεμική της προς την ΕΛΑΣ, εστιάζοντας στην αποδόμηση -μέσω σύγκρισης- των θέσεων που διατυπώνει και χωρίς όμως να αναπροσαρμόζει τη στρατηγική που θέλει ο πολιτικός αντίπαλος να είναι η κυβέρνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθαρίζει ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση και στόχος η πολιτική αλλαγή και η νίκη στις εκλογές» (ΕΡΤnews). Την ίδια ώρα όμως εξηγεί γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή, με βάση το επιχείρημα ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει ήδη κυβερνήσει και απλώς τώρα έχει δημιουργήσει τώρα ένα κόμμα «ιδιωτικής χρήσης».

Ως προς τις προγραμματικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ και τις αντιφάσεις των λεγομένων της ΕΛΑΣ έφερε τρία παραδείγματα: Τον φόρο στα μερίσματα που επί ΠΑΣΟΚ ήταν στο 15%. «Ποιος τον μείωσε; Ο κ. Τσίπρας τον μείωσε από 15% στο 10% και ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε την παράδοση και το πήγε 5%. Άρα, αυτοί που μείωσαν τον φόρο στους πιο ισχυρούς, έρχονται σήμερα και λένε ότι ατζέντα τους είναι να τον αυξήσουν τον φόρο»

Δεύτερο παράδειγμα τα κόκκινα δάνεια όπου η ΕΛΑΣ μιλά για «win-win» λύση. «Δεν υπάρχουν win-win λύσεις. Εμείς στηρίζουμε τους δανειολήπτες που είναι σε ομηρία. Ποιοι πούλησαν τα "κόκκινα" δάνεια στα funds; Ξεχνάμε τι έγινε; Δισεκατομμύρια ευρώ "κόκκινα" δάνεια των τραπεζών με τον νόμο Τσίπρα-Καμμένου πέρασαν στα funds χωρίς κριτήρια, χωρίς διαφάνεια, χωρίς κανόνες», συμπληρώνει ο κ. Ανδρουλάκης και τρίτον, αναφέρθηκε στο Υπερταμείο, το οποίο όπως σημείωσε ήταν δημιούργημα της κυβέρνησης Τσίπρα που «δέσμευσε τον πλούτο της χώρας 99 χρόνια».

Ιδίως τα θέματα της καθημερινότητας και η κοινωνική ατζέντα αποτελούν ένα πεδίο μεγάλου ανταγωνισμού των δύο κομμάτων, κάτι που οδηγεί και σε συχνές αντιπαραθέσεις μεταξύ των στελεχών ή σε έμμεσες αιχμηρές αναφορές όπως είχε συμβεί προ ημερών με την πρόταση για τη δωρεάν πρόσβαση στα ΜΜΜ.

Μοντέλο Δραπετσωνας

Η ίδια μάχη δίνεται και για τα από κοινού διεκδικούμενα εκλογικά ακροατήρια όπως αυτό των συνταξιούχων. Το ΠΑΣΟΚ -σύμφωνα ασφαλείς πληροφορίες του FLASH- ετοιμάζει θεματική εκδήλωση αφιερωμένη στους συνταξιούχους και τα προβλήματά τους, κατά το μοντέλο της Δραπετσώνας.

Παρομοίως, στις 6 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί -εκτός απροόπτου- εκδήλωση για τα εθνικά θέματα όπου καταβάλλεται προσπάθεια να παραστούν και να μιλήσουν οι δύο πρώην πρόεδροι και διατελέσαντες ΥΠΕΞ, Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, εκπέμποντας ταυτόχρονα τα απολύτως απαραίτητα -ειδικά και γενικά- για το ΠΑΣΟΚ μηνύματα ενότητας.

Εξίσου κρίσιμος στόχος είναι η ενίσχυση των ποσοστών και της επαφής με τους πολίτες στο λεκανοπέδιο Αττικής, γι' αυτό και υλοποιείται ήδη ξεχωριστό σχέδιο με συγκεκριμένα βήματα και πρόσωπα - κλειδιά στις θέσεις των πολιτικά υπευθύνων.

Παιχνίδι εντυπώσεων αλλά και ουσίας θεωρείται τέλος το θέμα των προσώπων που κλειδώνουν να συμπορευτούν με το ΠΑΣΟΚ και κάποια από αυτά να είναι και υποψήφια στις προσεχείς εκλογές. Στα μέχρι στιγμής τρία κύματα της αμφίπλευρης διεύρυνσης τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ φαίνεται ότι πλησιάζει η ώρα και για προσχωρήσεις βουλευτών που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η παράμετρος ότι και ο κ. Τσίπρας επενδύει επικοινωνιακά στην αξιοποίηση στελεχών προερχόμενων από την Χαριλάου Τρικούπη. Τέτοιες περιπτώσεις τις οποίες χειρίζεται προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης και φαίνεται να βρίσκονται σε καλό δρόμο είναι η βουλευτής Β΄ Πειραιά Νίνα Κασιμάτη, ο βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, ενδεχομένως και η βουλευτής Πέλλας, Θεοδώρα Τζάκρη.