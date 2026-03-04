ΠΑΣΟΚ: Μια «πλημμύρα» που δεν έγινε ποτέ (αλλά τα ύδατα συσσωρεύτηκαν...)

Συναγερμός σήμανε χθες στα πράσινα πηγαδάκια εξαιτίας της εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΗΣΥΜ) του ΤΕΕ για την διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική. Ο λόγος;

Διαβάζοντας το πρόγραμμα έβλεπε κανείς ως ομιλητές πολλούς αυτοδιοικητικούς, όμως υπήρχε μια ηχηρή απουσία. Αυτή του Χάρη Δούκα, γεγονός που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν γιατί. Με δεδομένες τις ψυχρές σχέσεις της Χαριλάου Τρικούπη με την πλατεία Κοτζιά, οι καχύποπτοι σκέφτηκαν ότι μπορεί ο δήμαρχος Αθηναίων να αποκλείστηκε.

Κάνοντας τα κατάλληλα τηλεφωνήματα κατέληξα ότι επρόκειτο για τρικυμία στο φλυτζανάκι του καφέ και όχι για πλημμύρα... Τι εννοώ: Ο κ. Δούκας προσκλήθηκε κανονικά. Αλίμονο να μην τον προσκαλούσαν, τότε θα υπήρχε όντως θέμα. Πριν μερικές ημέρες, από το ΠΑΣΟΚ κάλεσαν τον διευθυντή του γραφείου του, Κώστα Πανδή αλλά και τη γραμματεία του, προκειμένου να του ζητήσουν να μιλήσει στην ημερίδα ως δήμαρχος και ως ειδικός, καθότι καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Αυτό όμως δεν κατέστη εφικτό γιατί ο Χάρης Δούκας είχε ανειλημμένη υποχρέωση στις Βρυξέλλες με την Επιτροπή Περιφερειών. Είναι ως γνωστόν αντιπρόεδρος στο PES Group.

Ορισμένες πηγές από το δημαρχείο έλεγαν ότι ναι μεν προσκλήθηκε αλλά όχι ως ομιλητής, απλά να παραβρεθεί. Από την Χαριλάου Τρικούπη μου το διέψευδαν κατηγορηματικά. Τον προσκαλέσαμε να μιλήσει, απλά θα έλειπε εκτός Ελλάδας, ήταν η κοφτή απάντηση. Το ίδιο συνέβη και με τον πράσινο δήμαρχο Βύρωνα Αλέξη Σωτηρόπουλο, που είχε επίσης μια υποχρέωση και δεν μπόρεσε να παραβρεθεί.

Το δεύτερο που μουρμούριζαν πάλι κάποιοι κύκλοι (με επαφές σε ΜΜΕ που έχουν ιδιαίτερη «αγάπη» στον Αλέξη Τσίπρα) ήταν ότι στο πάνελ οι δεξιοί δήμαρχοι ήταν περισσότεροι από του ΠΑΣΟΚους. Ουδέν ψευδέστερο! Από περιέργεια κάθισα ο έρημος και τους μέτρησα: Έχουμε και λέμε: Ανδρέας Ευθυμίου Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου (ΠΑΣΟΚ), Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης (ΠΑΣΟΚ), Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων (ΠΑΣΟΚ), Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου (ΠΑΣΟΚ), Χρήστος Αηδόνης δήμαρχος Παλλήνης (ΠΑΣΟΚ). Πέντε στον αριθμό... Οι προσκείμενοι στη ΝΔ ήταν δύο, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αλλά με θεσμική θέση στην ΚΕΔΕ ως Α΄ αντιπρόεδρος και ο Στέλιος Μαμαλάκης, δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, που όμως προσκλήθηκε γιατί η περιοχή πλημμυρίζει συχνά, άρα είχε να συνεισφέρει.

Να σημειώσω τέλος ότι επίσημη πρόσκληση να μιλήσει έλαβε και ο πρώην περιφερειάρχης του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Σγουρός, ο οποίος αρνήθηκε ευγενικά, προβάλλοντας ως μοναδικό λόγο το γεγονός ότι είναι εκτός διοίκησης αρκετά χρόνια. Τηλεφωνικά είχε υποσχεθεί στους διοργανωτές να δώσει το παρών, αν τα κατάφερνε.

Τελικά, ο συναγερμός ήταν false alarm!