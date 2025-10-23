ΠΑΣΟΚ: Μπούμερανγκ για τον Μητσοτάκη ο Άγνωστος Στρατιώτης - Το σκληρό παιχνίδι για το «κέντρο»

Ως μία μάχη νικηφόρα για το ΠΑΣΟΚ -τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων- και εξαιρετικά αποκαλυπτική για τις εσωτερικές διεργασίες στη ΝΔ, η οποία -λόγω της διαφοροποίησης Δένδια- κατέληξε να γυρίσει μπούμερανγκ για τον πρωθυπουργό, χαρακτηρίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη το κοινοβουλευτικό διήμερο για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση αποκρούουν τα βέλη που δέχονται περί λαϊκίστικης στροφής και μετατροπής του κόμματος σε «ουρά» της Ζωής Κωνσταντοπούλου λόγω δημοσκοπήσεων, υποστηρίζοντας ότι όλες οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ ήταν θεσμικές και εκείνος που θα έπρεπε να απολογείται είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ουρά το ΠΑΣΟΚ; Εμείς πήραμε πρωτοβουλίες που η Βουλή θέλει συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών. Θεσμική πρωτοβουλία. Και μιλάτε εσείς για ουρά, όταν εργαλειοποιήσατε τον Βελόπουλο για να αλλοιώσετε τη σύνθεση των ανεξάρτητων αρχών και να μην πέσει φως την υπόθεση των υποκλοπών. Την ακροδεξιά; Τους Σπαρτιάτες; Τα ορφανά της Χρυσής Αυγής, που ψηφίζουν ό,τι θέλει η Νέα Δημοκρατία; Και μιλάτε για ουρές; Πόσο θράσος!», είναι η ατάκα - απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην οποία παραπέμπουν οι συνεργάτες του, ενώ χθες ο κ. Ανδρουλάκης σε πολύ σκληρή γλώσσα υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποκαλείται ευρωπαϊστής ούτε φιλελεύθερος πολιτικός και δε δικαιούται να κάνει μαθήματα αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ.

Ο στόχος των «κεντρώων» και η παγίδα με τον Δούκα

Όλες οι παραπάνω αιχμές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν μια πολύ συγκεκριμένη διπλή στόχευση. Η πρώτη είναι η προφανής, δηλαδή να μην υποστεί το ΠΑΣΟΚ ότι έπαθε πέρυσι λόγω της κοινής συνυπογραφής της πρότασης δυσπιστίας και με την Πλεύση Ελευθερίας, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει δημοσκοπικός κατήφορος.

Δεύτερον, όπως έχει επισημάνει το flash.gr, το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στρατηγική προσέλκυσης του κοινού του Κέντρου, διαβλέποντας ότι η ΝΔ πραγματοποιεί την ίδια ώρα δεξιά στροφή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ψαρεύεει στα θολά νερά της Ακροδεξιάς», ενώ μόλις ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία για την τροπολογία η γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ότι «η τροπολογία έρχεται μόνο και μόνο για να μιλήσει η ΝΔ με ακροατήρια, όπως είναι εκείνα της κας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

Στο ΠΑΣΟΚ, διατείνονται ακόμη ότι απέφυγαν να πέσουν στην παγίδα που επιχείρησε να τους στήσει το Μαξίμου, «σπέρνοντας ζιζάνια» για τον Χάρη Δούκα και τις ευθύνες καθαριότητας του χώρου του Μνημείου που είχε μέχρι πρότινος ο Δήμος Αθηναίων.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, έπεσαν στο κενό οι απόπειρες τόσο του πρωθυπουργού όσο και του κυβερνητικού εκπροσώπου να μεταφέρουν το πρόβλημα που προέκυψε με το Νίκο Δένδια από το γαλάζιο τερέν σε εκείνο της Χαριλάου Τρικούπη. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Δούκας είναι σαφές ότι σε επίπεδο ρητορικής κινείται σε πολύ πιο προωθημένη γραμμή από την επίσημη του ΠΑΣΟΚ για το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη και κυρίως για την τραγωδία των Τεμπών.

Να σημειωθεί τέλος, ότι αν και δεν ετίθετο ζήτημα διαρροών στην ψηφοφορία ή κεντρικών διαφωνιών με την απόφαση για καταψήφιση, εντούτοις η Νάντια Γιαννακοπούλου εξέφρασε ορισμένες ήπιες επιφυλάξεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που προηγήθηκε, κάτι που όμως είχε διατυπώσει και δημοσίως σε τηλεοπτική της παρέμβαση την προηγούμενη εβδομάδα.