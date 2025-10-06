ΠΑΣΟΚ: Να κληθεί ο Μπουνάκης στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ όπως και οι υπόλοιποι κρίσιμοι μάρτυρες

Την άμεση κλήτευση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής κρίσιμων, όπως τους χαρακτηρίζει, μαρτύρων, ανάμεσά τους, το «πράσινο» στέλεχος, Νίκο Μπουνάκη, στον απόηχο της νέας κόντρας που έχει προκαλέσει η φερόμενη εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητά το ΠΑΣΟΚ.

«Τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων», δηλώνουν οι βουλευτές - μέλη του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική, ζητώντας, προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής, να κληθούν το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη και ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρητης Νίκος Μπουνάκης, ο βουλευτής της ΝΔ Xρήστος Μπουκώρος, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γεώργιος Πιτσιλής, καθως και οι Γιώργος Ξυλούρης, Ανδρέας Στρατάκης, Δημήτρης Ντογκούλης (ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας) και Γεώργιος Χατζάκης (ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης).

«Η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος», αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.