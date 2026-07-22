ΠΑΣΟΚ: Να τοποθετηθεί ο Γεωργιάδης για τις καταγγελίες Σαλμά, αλλιώς να παραιτηθεί

Απαντήσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη ή την παραίτησή του, ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά τα όσα κατήγγειλε σε βάρος του από το βήμα της βουλής ο Μάριος Σαλμάς για τη Novartis.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Τα όσα κατήγγειλε σήμερα ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για τον Άδωνι Γεωργιάδη εγείρουν εξαιρετικά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.



Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις.



Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές. Διαφορετικά, η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο.