ΠΑΣΟΚ: Ο αμετροεπής βουλευτής που κόβεται από τα ψηφοδέλτια

Οι δηλώσεις που κάνει τελευταία στα ΜΜΕ ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Παρασκευαϊδης έχουν προκαλέσει τη σφοδρή ενόχληση στους πάντες στην Χαριλάου Τρικούπη. Από αναρτήσεις και σχόλια στο διαδίκτυο για πειθαρχικά μέτρα μέχρι και επιστολή μαθαίνω ότι έχει φτάσει στο γραφείο προέδρου από τη νομαρχιακή του νησιού.

Ομοφοβία, εθνικισμός, απόψεις που διακατέχονται από συνωμοσιολογία, επιθέσεις μέχρι και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής, ενώ το μενού των λεγομένων εμπλουτίζεται και από αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κλείνει το μάτι...

Ο κ. Παρασκευαϊδης, μου λένε οι πηγές μου, δεν βγήκε τυχαία παγανιά σε κανάλια και ραδιόφωνα. Κάτι έχει μυριστεί, κάτι έχει καταλάβει και θέλει να στείλει μηνύματα στον Ανδρουλάκη μέσω ενός άτυπου εκβιασμού που ενέχει όμως και ένα ρίσκο.

Ο εκβιασμός είναι να δεσμευτεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι θα είναι ξανά στα ψηφοδέλτια. Το ρίσκο είναι ότι με το παιχνίδι με τη φωτιά που παίζει ο βουλευτής μπορεί να βρεθεί από τώρα εκτός ΚΟ και εκτός ΠΑΣΟΚ.

Αυτό ενδέχεται να το γλιτώσει. Αλλά αν δε συμβεί κάτι συνταρακτικό, εκ νέου υποψήφιος δεν θα είναι με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Οπότε, όλα έχουν την εξήγησή τους...