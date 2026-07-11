ΠΑΣΟΚ: «Ο Δημητριάδης στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Μητσοτάκη - Φοβάται ότι θα λογοδοτήσει»

Σφοδρά πυρά εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ στον Γρηγόρη Δημητριάδη, με αφορμή την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στον Θανάση Λάλα.

Σε υψηλούς τόνους, η Χαριλάου Τρικούπη ερμηνεύει ως απειλές προς τον πρωθυπουργό τις «ηρωικές δηλώσεις» του πρώην στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για τις παρακολουθήσεις.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Ο κ. Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό εκθέτοντας τον βαρύτατα και υπογραμμίζοντας την εξόφθαλμη συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων που συντελείται εδώ και τέσσερα χρόνια για να «μαζέψουν» τη δυσωδία της αυλής του Μαξίμου.

Οι ηρωικές δηλώσεις «αυταπάρνησης» και «αυτοθυσίας» ότι δεν θα μιλήσει ποτέ, είναι ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχηστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων.

Χαρακτήρισε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αφεντικό», ώστε να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου.

Και κάτι τελευταίο:

Το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων δεν κρίθηκε στις εκλογές του 2023.

Εκεί κρίθηκε η ομερτά και η εργαλειοποίηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ως συνενόχων σε ένα έγκλημα, που για κάποιους ήταν εις βάρος των δικαιωμάτων τους και των δημοκρατικών τους ελευθεριών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διεκδικεί με όλες τις νομικές ενέργειές του την απόδοση ευθυνών στους δράστες αυτού του πρωτοφανούς σκανδάλου που έπληξε το κράτος δικαίου.

Στη δημοκρατία αυτό είναι κεκτημένο ετών.

Βέβαια η επίθεση του κ. Δημητριάδη στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει πλήρως ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Δημητριάδης φοβούνται ότι σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για όσα έκαναν, γιατί θα σταματήσουν τα παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας με τους θεσμούς.

Είναι πράγματι ενδιαφέρουσα η σύμπτωση απόψεων με τον κ. Δρυμιώτη, ο οποίος -άραγε με ποιον ρόλο;- είχε εκφράσει τις αντίστοιχες αγωνίες του κ. Μητσοτάκη.

Κύριε Δημητριάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει καμία εμμονή μαζί σας. Έχει εμμονή με την προστασία της εθνικής ασφάλειας που στα χέρια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έγινε ξέφραγο αμπέλι, όταν παρακολουθούνταν η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, οι υπουργοί σας, πλήθος δημόσιων αξιωματούχων από απόστρατους τρίτων χωρών.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει επιμονή και προσήλωση στους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, όρους άγνωστους για εσάς».