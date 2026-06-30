ΠΑΣΟΚ: Ο δύσκολος κάβος του καλοκαιριού, η επιστράτευση ΓΑΠ-Βενιζέλου και οι νέες προσχωρήσεις

Να βλέπουν το δάσος -που είναι οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή όσο δύσκολη κι αν φαντάζει- και όχι το δέντρο, που είναι οι δημοσκοπήσεις και η «ρευστή» εικόνα της τρέχουσας συγκυρίας, είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη προς τα στελέχη της.

Η παρούσα πολιτική περίοδος -όπως και το προσεχές φθινόπωρο ακόμη περισσότερο- θεωρούνται για το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα κρίσιμες για να μπορέσει να φτάσει μέχρι τις κάλπες χωρίς να τεθεί από τις αντικειμενικές συνθήκες εκτός στόχων. Και ταυτόχρονα για να μην ανοίξει εκ νέου ο κύκλος της εσωστρέφειας και της αμφισβήτησης που θα λειτουργούσε αναπόδραστα καταστροφικά συνολικότερα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Πρέπει να περάσουμε τον κάβο που έχουμε μπροστά μας και να μην πάρει το σκάφος νερά, είναι ευθύνη τόσο του καπετάνιου αλλά και γενικότερα του πληρώματος να τα καταφέρουμε», θα υπογραμμίσουν μέσω του FLASH αρμόδιοι παράγοντες, χρησιμοποιώντας αυτό το παράδειγμα με τους ναυτικούς όρους.

Οι πιο σχολαστικοί παρατηρητές των εξελίξεων στην Χαριλάου Τρικούπη θυμούνται ότι από τις αρχές του μήνα και το Πολιτικό Συμβούλιο που είχε συνεδριάσει στο ισόγειο των κεντρικών γραφείων, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δώσει την κατεύθυνση για τη στάση που οφείλουν άπαντες να κρατήσουν:

«Πρέπει να δώσετε τον αγώνα όλοι σας, από την πρώτη γραμμή της μάχης. Η παρουσία σας στα κανάλια, τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να δίνει αισιοδοξία στα στελέχη μας, τον απλό κόσμο του ΠΑΣΟΚ που έμεινε στα δύσκολα και δεν πρέπει να τον απογοητεύει. Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία, ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Τον ενδιαφέρει να έχει ένα χαμηλότερο ενοίκιο, ένα καλύτερο νοσοκομείο, καλύτερες υποδομές, ένα κράτος που λειτουργεί, δικαιοσύνη που λειτουργεί και πολιτικό ήθος και συνέπεια. Δεν είναι ώρα για σενάρια, είναι ώρα για μάχη και αγώνα σε κάθε επίπεδο. Πρέπει το μήνυμα να είναι καθαρό: εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας, την παράταξη μας σε σενάρια και θεωρίες, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα. Γι’ αυτό ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις, με ενότητα και με καθαρή θέση και στάση», είχε τονίσει μεταξύ άλλων στις 5 Ιουνίου ο κ. Ανδρουλάκης.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας»

Μερικές εβδομάδες μετά το μήνυμα αυτό γίνεται πιο επιτακτικό, λένε κομματικές πηγές, καθώς και οι τελευταίες μετρήσεις του καλοκαιριού επιμένουν να εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ εκτοπισμένο από τη δεύτερη θέση από την ΕΛΑΣ και η κατάσταση τείνει πλέον να παγιωθεί, μέχρι και αν στη συνέχεια αλλάξει εκ νέου. Μετά τον Χρήστο Κακλαμάνη που παραδέχτηκε ότι «τα πράγματα έχουν δυσκολέψει», το ίδιο εκτίμησε και η Νάντια Γιαννακοπούλου, αν και ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να συνεχίσει τον αγώνα του, παρά τις δημοσκοπικές πιέσεις.

Η Χαριλάου Τρικούπη από την πλευρά της επιχειρεί να αντισταθεί και να αντέξει μέσω πολιτικής εργασιοθεραπείας, δηλαδή με περιοδείες και ανάδειξη της προγραμματικής ατζέντας του κόμματος, με ενότητα και με διεύρυνση, με άλλα λόγια πολιτικές μεταγραφές που αποτελούν άλλωστε και μία απάντηση στον ανταγωνισμό με το κόμμα Τσίπρα και ορισμένα (συγκριτικά λιγότερα) στελέχη που ακολουθούν το ανάποδο δρομολόγιο (από Τρικούπη προς Αμαλίας).

Πιο αναλυτικά σε αυτό το φόντο, ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις επισκέψεις του σε όλη τη χώρα. Σήμερα θα βρεθεί στην Κάρπαθο, ενώ χθες μίλησε στην Κάσο δίνοντας έμφαση στα ζητήματα της νησιωτικότητας, της περιφερειακής ανάπτυξης και των ελληνοτουρκικών. Δεύτερον, την προσεχή Δευτέρα 6 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται θεματική εκδήλωση με αντικείμενο τα εθνικά και την εξωτερική πολιτική όπου αν καταστεί εφικτό η επιδίωξη είναι να συνυπάρξουν ως ομιλητές οι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος. Τρίτον και εξίσου σημαντικό, πολύ κοντά στην προσχώρησή τους στο ΠΑΣΟΚ βρίσκονται αρκετοί βουλευτές και στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τις διασπάσεις του.

Ανάμεσα σε αυτά η Θεοδώρα Τζάκρη, για την οποία πρέπει να βρεθεί φόρμουλα που δεν θα προσκρούει στο νέο καταστατικό για το όριο θητειών (μια λύση που ακούγεται είναι να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια της Πέλλας ή αλλού όπως πχ της Α΄ Αθηνών ως συνεργαζόμενη), ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Νίνα Κασιμάτη αλλα και οι Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επι ΣΥΡΙΖΑ που πολιτεύεται στο Νομό Καστοριάς και Θάνος Μωραΐτης κεντρικό στέλεχος για πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ και παλαιότερα βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας (είχε μετακομίσει στον ΣΥΡΙΖΑ και μετέπειτα στο κομμα του κ. Κασσελάκη).