ΠΑΣΟΚ: Ο μονόδρομος των πρόωρων, η λογική της χαμένης ψήφου και το «καρφί» στον Τσίπρα

«Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα. Γιατί η αλλαγή τώρα είναι πιο επιτακτική από ποτέ»», ήταν η φράση του Νίκου Ανδρουλάκη στην προσφιλή του το τελευταίο διάστημα μέθοδο επικοινωνίας με τους πολίτες μέσω Τικ Τοκ.

Από την περασμένη εβδομάδα και με τον πλέον επίσημο τρόπο, από την Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε ανοιχτά το ζήτημα της προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία ως μονόδρομο «για τον τερματισμό της ατιμωρησίας, των σκανδάλων και της απαξίωσης θεσμών και κράτους δικαίου», για τα οποία το ΠΑΣΟΚ χρεώνει ακέραια την ευθύνη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κατά μέτωπο αντιπαράθεση που θα έχει μετά το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου με τον πρωθυπουργό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης που αιτήθηκε, θα αποτελέσει ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα της στρατηγικής απόφασης της Χαριλάου Τρικούπ για μια σύγκρουση με εκλογικό άρωμα.

Όπως έχει γράψει ο FLASH, στο ΠΑΣΟΚ έχουν τουλάχιστον τρεις λόγους να θεωρούν ότι οι εκλογές αποτελούν δημοκρατική διέξοδο.

Πρώτον, διότι πιστεύουν ότι η ΝΔ έχει εισέλθει σε ένα τέλμα χωρίς επιστροφή και άρα χωρίς περιθώρια ανάκαμψης. Δεύτερον, διότι εκτιμούν ότι το κοινωνικό κλίμα και η δυσαρέσκεια των πολιτών αρχίζει και εξαπλώνεται λόγω σκανδάλων και ακρίβειας. Τρίτον, διότι με τις προαναφερθείσες συνθήκες το ΠΑΣΟΚ δε μπορεί παρά να εμφανίζεται ως η δύναμη αλλαγής και πολιτικός φορέας που είναι έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση, αν χρειαστεί «και αύριο το πρωί». Παράλληλα, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη με την τακτική αυτή κινητοποιεί και το δικό της κομματικό μηχανισμό, τον οποίο θέτει σε διάταξη μάχης, σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός αποφασίσει να πατήσει το κουμπί της προκήρυξής τους.

«Πολιτικά ανώριμος ο Τσίπρας»

Την ίδια στιγμή, στην αξιωματική αντιπολίτευση, αν και ο αγώνας -όπως δηλώνουν- είναι μονομέτωπος κατά της ΝΔ, η πραγματικότητα είναι ότι έχουν το νου στραμμένο και στις διεργασίες στα αριστερά ακροατήρια που ακόμη δεν έχουν κατασταλάξει και διεκδικούνται από υπαρκτά ή κυοφορούμενα σχήματα, όπως αυτό του Αλέξη Τσίπρα.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν πέρασε απαρατήρητο το «καρφί» προς τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την αναφορά στον ΑΝΤ1 ότι έπρεπε να κλείσει μόνος του τις τράπεζες πριν την επιβολή των capital controls, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά να σχολιάζει ότι η δήλωση αυτή είναι ένδειξη πολιτικής ανωριμότητας, ενώ και σε σχέση με το timing της συνέντευξης καταλόγισε στον κ. Τσίπρα ότι ήταν λανθασμένο, αφού δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση της ΝΔ να αλλάξει την ατζέντα «την στιγμή που είναι στριμωγμένη και έτοιμη να καταρρεύσει» (Action24).

Επίσης, στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν με πιο έντονο τρόπο να αναδείξουν τη σημασία μιας ψήφου που θα συμβάλλει στην κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής και δεν θα εκτονώνει τη δυσαρέσκεια που νιώθει ένα μέρος των πολιτών σε κόμματα διαμαρτυρίας. Γι’ αυτό και αξιοποιούν το χαρτί της λεγόμενης χαμένης ψήφου. Ενδεικτικά είναι τα όσα υποστηρίζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη ότι «αν ο κόσμος θέλει απλά να διαμαρτυρηθεί στις εκλογές, έχει πάρα πολλές επιλογές. Αν όμως θέλει πραγματικά κυβερνητική πολιτική αλλαγή, έχει μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ». Για να καταλήξουν ότι οποιαδήποτε ψήφος σε άλλο κόμμα «κρατά ζωντανό πολιτικά το σύστημα Μητσοτάκη».