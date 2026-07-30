ΠΑΣΟΚ: Το σχέδιο της αντεπίθεσης του Σεπτεμβρίου - Ποια πρόσωπα ετοιμάζονται για Χαριλάου Τρικούπη

Σχεδιάζοντας την φθινοπωρινή αντεπίθεση μέσα στο κατακαλόκαιρο θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και των Κύκλων Πολιτικής ή αλλιώς της «σκιώδους κυβέρνησης» που συστάθηκε πρόσφατα από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Στο επίκεντρο θα τεθεί η προετοιμασία της ΔΕΘ και του επικαιροποιημένου κυβερνητικού προγράμματος που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, η ανταλλαγή απόψεων επί του κεντρικού αφηγήματος, καθώς οι προτάσεις που κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο από το ΠΑΣΟΚ είναι όντως πολλές, ο σχεδιασμός δράσεων της επόμενης περιόδου, η αναζήτηση ενός καλύτερου συντονισμού και η συζήτηση για τις δυνατότητες καλύτερης απόδοσης της στρατηγικής για την πολιτική αλλαγή, η οποία παραμένει ως έχει. Ωστόσο, με βάση τις δημοσκοπήσεις ο στόχος της νίκης στις εκλογές μοιάζει άπιαστος, γεγονός που προβληματίζει, έστω και αν χάρη της ενότητας και της συντεταγμένης πορείας προς τις κάλπες ούδεις προς το παρόν θέτει το δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων.

Στα ανώτατα κομματικά κλιμάκια επιμένουν στη θεωρία του μαραθωνίου που ευνοεί τις πολιτικές δυνάμεις με ανθεκτικότητα, δομές και ιστορική διαδρομή όπως είναι το ΠΑΣΟΚ έναντι των νεοσύστατων πολιτικών σχημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα η εκτίμηση είναι ότι έχει πιάσει ήδη ταβάνι και για την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού ότι το «ξεφούσκωμα» των ποσοστών είναι κιόλας πραγματικότητα. Αντιθέτως, όπως αναμένεται να τονίσει σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με σχέδιο και θέσεις, τις οποίες παρουσιάζει στην ελληνική κοινωνία με κοστολόγηση και λεπτομέρειες και επιθυμεί να κριθεί επ’ αυτών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καλέσει τα κορυφαία στελέχη και τους τομεάρχες να επιμείνουν και μετά τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές στη λεγόμενη μάχη του «συγκεκριμένου και αυτονόητου» και στο πλαίσιο αυτό θα ζητήσει αυστηρά χρονοδιαγράμματα ως προς τα κείμενα εργασίας που θα οδηγήσουν στο τελικό πακέτο προτάσεων για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή είναι η δεύτερη σχετική συνεδρίαση, αφού είχε προηγηθεί άλλη μία στα μέσα του μήνα.

Αρμόδιες πηγές τόνιζαν στον FLASH ότι η περσινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη και τα μέτρα που είχε προτείνει είχαν δώσει ώθηση στο ΠΑΣΟΚ, κάτι που θα επιχειρηθεί και φέτος με το κλειδί πάντως να εντοπίζεται στη λέξεις «διάρκεια» και «συνέχεια». Να μην είναι δηλαδή μια φωτοβολίδα η όποια ενίσχυση της δυναμικής, αν όντως αποτυπωθεί στις μετρήσεις του φθινοπώρου.

Ο Σεπτέμβριος όμως έχει και ένα ακόμη ορόσημο, την επέτειο της ίδρυσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος που φέτος θα γιορταστεί εκτός τειχών πρωτεύουσας, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως έγραψε ο FLASH. Μια περιοχή όπου η συσπείρωση αγγίζει το απόλυτο και η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη για τη διοργάνωση εκεί, έχει τη σκοπιμότητα να διεκδικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές την πρωτιά, επαναλαμβάνοντας τον «άθλο» του 2024, ώστε να ανέβουν αναλογικά και τα πανελλαδικά ποσοστά.

Ποιοι παίρνουν σειρά να ενταχθούν

Στον απόηχο τέλος της προσχώρησης του Μιχάλη Χουρδάκη στην ΚΟ, οι πληροφορίες και για νέες «μεταγραφές» προσεχώς δίνουν και παίρνουν, με τη Χαριλάου Τρικούπη να απαντά στις βολές ένθεν κακείθεν περί ξεπερασμένης λογικής, υποστηρίζοντας ότι οι συστρατεύσεις γνωστών ή λιγότερο γνωστών στελεχών αποδεικνύουν στην πράξη ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη λύση απέναντι στη ΝΔ γι’ αυτό συμπαρατάσσονται μαζί του».

Στη λίστα των υποψηφίων της σχετικής κατηγορίας συγκαταλέγονται οι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης, Νίνα Κασιμάτη, Θεοδώρα Τζάκρη, Γιώτα Πούλου, Μυρτώ Κοροβέση, καθώς και οι πρώην βουλευτές Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης. Για κάποιους εξ αυτών οι ανακοινώσεις -σύμφωνα με τους γνωρίζοντες- δεν θα αργήσουν...