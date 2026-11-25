«Από τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη ως τον Ευάγγελο Λιάκο μία παραίτηση δρόμος», είναι το μότο που κυκλοφορεί εσχάτως στα πηγαδάκια βουλευτών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Αφορμή στέκονται οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις στις αδελφές του νέου υφυπουργού Εσωτερικών, μια νέα σκανδαλώδης υπόθεση που δυσκολεύει τη διαχείριση από το μέγαρο Μαξίμου, μερικές μόνο ημέρες μετά την αποπομπή του υφυπουργού Ανάπτυξης για τη γνωστή πλέον υπόθεση με το «παραθυράκι» στη μοριοδότηση της κόρης του για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ο κ. Λιάκος παρέμενε μέχρι νεοτέρας στη θέση του. Όμως το άρωμα διαφθοράς και οικογενειοκρατίας που αναδίδεται στην ατμόσφαιρα, πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι από την παραπλήσια κρίση που ενέσκηψε στο εσωτερικό της κυβερνησης, δημιουργώντας έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω της, οδήγησε την αξιωματική αντιπολίτευση να συντηρήσει στο «αφρό» το θέμα. Και βάζοντας στο στόχαστρο τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κάλεσε να θέσει εκτός κυβερνητικού σχήματος τον νεοεισελθόντα βουλευτή Δυτικής Αττικής.

«Οι αποκαλύψεις για το όργιο απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του κ. Λιάκου δεν έχουν τέλος. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν σαν στραγάλια. Αποκαλύφθηκε πως ταυτόχρονα με τις απευθείας αναθέσεις το ένα συγγενικό προσώπου του κ. Λιάκου ήταν έμμισθος συνεργάτης του στη Βουλή. Το δημόσιο χρήμα φαίνεται να έγινε οικογενειακή υπόθεση. Ο υφυπουργός δήλωνε στις 16 Νοεμβρίου πως οι απευθείας αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια αλλά δεν έλεγε την αλήθεια», σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ θέτοντας ένα ανοιχτό ερώτημα που κατέληγε στην προτροπή παραίτησης ή αποπομπής του υφυπουργού.

«Το ερώτημα, λοιπόν, που εύλογα τίθεται, είναι πώς ανέχονται στην κυβέρνηση έναν υφυπουργό που οι αδερφές του έλαβαν από δήμους μέσω απευθείας αναθέσεων 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος παράλληλα να ψεύδεται; Ο κ. Λιάκος οφείλει να παραιτηθεί. Διαφορετικά ο πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει», ζητούσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Δεύτερη φορά εκτός γραμμής, «άδειασμα» και αναδίπλωση

Την ίδια στιγμή, οι μετεκλογικές συνεργασίες εξακολουθούν να προκαλούν σύγχυση και πρόσκαιρη αναστάτωση, παρά τη συνεδριακή απόφαση που αποκλείει τη σύμπραξη με τη ΝΔ. Για δεύτερη φορά μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ο Γιάννης Σγουρός, πρώην περιφερειάρχης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ανακοινωθείς από τον Νίκο Ανδρουλάκη ως υποψήφιος βουλευτής στην Α΄ Αθηνών, πηγαίνοντας κόντρα στην επίσημη γραμμή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

«Όταν παίρνεις μια απόφαση για μελλοντική συνεργασία χωρίς να έχεις τα δεδομένα είναι λάθος. Πρώτα να ανοίξει η κάλπη, να δούμε τι έχει γίνει και μετά να πάρουμε θέση», δήλωσε ο κ. Σγουρός (Kontra Channel), συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος προσωπικά δεν κλείνει το θέμα, ενώ υποστήριξε ότι θα γίνει συζήτηση με προγραμματικούς όρους. «Αν έρθουν να ψηφίσουν το δικό μας πρόγραμμα, όχι στο 100% αλλά στο 80% δεν θα πούμε εμείς όχι», ήταν η άποψη του στελέχους του ΠΑΣΟΚ που ακολούθως η Χαριλάου Τρικούπη «άδειασε» με ανεπίσημο σχόλιό της. «Η απόφαση του συνεδρίου μας είναι γνωστή σε όλους και δεσμευτική από ολους» ανέφεραν κομματικές πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, η επαναλαμβανόμενη μόχλευση του επίμαχου ζητήματος από τον κ. Σγουρό προκαλεί έντονη ενόχληση στην ηγεσία, ενώ ακούστηκαν και φωνές για λήψη πιο σκληρών μέτρων που θα μπορούσαν να φτάσουν ως και ανάκληση της απόφασης για την υποψηφιότητα, αν υπάρξει και τρίτο φάλτσο.

Αργά χθες βράδυ, ο κ. Σγουρός επανήλθε με νέα συνέντευξη (στο Action24) στην οποία τοποθετήθηκε εντός πλαισίου, δηλώνοντας ότι η θέση του είναι «καμία συνεργασία με τη ΝΔ» και ο ίδιος έχει ψηφίσει την εν λόγω συνεδριακή απόφαση. Επιθετικά υποστήριξε ότι «κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ», κάνοντας λόγο για «ζωύφια που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά» και προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα με τις δηλώσεις του. Παραδέχθηκε ως μόνο λάθος του ότι αναφέρθηκε σε συμφωνία για το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ενώ έπρεπε να αναφερθεί σε συμφωνία στο 100%. Υποστήριξε τέλος ότι οι σχέσεις του με τον κ. Ανδρουλάκη παραμένουν καλές και επικοινωνούν τακτικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης «Μαζί σχεδιάζουμε – Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της», επισκέπτεται σήμερα την Καβάλα όπου θα έχει επαφές με ελαιοπαραγωγούς και οινοποιούς.