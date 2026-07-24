ΠΑΣΟΚ: Πάει Κρήτη φέτος η 3η του Σεπτέμβρη - Ποιοι λόγοι οδηγούν τον Ανδρουλάκη σε αυτήν την απόφαση

Η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη και τη γενέθλιο πράξη τουωΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου θα εορταστεί αντί της Αθήνας, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες φορές που ένα τόσο κεντρικό γεγονός για το ΠΑΣΟΚ βγαίνει εκτός ορίων πρωτεύουσας. Καλά γνωρίζοντες θύμιζαν στον FLASH ότι και πριν δέκα χρόνια, το 2016, η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά είχε τιμήσει... αποκεντρωμένα τα 42χρονα του κόμματος στην Πάτρα, επίσης ισχυρό κάστρο του ΠΑΣΟΚ.

Μια δεκαετία μετά, ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να καταλήγει στην απόφαση μεταφοράς της σημαντικής ετήσιας εκδήλωσης σε ένα άλλο παραδοσιακό προπύργιο και ιδιαίτερη πατρίδα του. Σύμφωνα με πληροφορίες και καθώς η χώρα κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, στην απόφαση μετρά -όπως όλα δείχνουν- το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να ενισχυθεί περαιτέρω εκλογικά σε περιοχές που είναι ήδη δυνατό και να διεκδικήσει ακόμη και την πρωτιά από τη ΝΔ.

Στους τέσσερις Νομούς της Κρήτης κάτι τέτοιο δεν φαντάζει απίθανο, αφού με βάση τις ευρωεκλογές του 2024, είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στο Λασίθι με 29,41% και στο Ηράκλειο με 26,63%, υψηλά ποσοστά και τη δεύτερη θέση έλαβε στο Ρέθυμνο με 25,28%, ενώ στα Χανιά είχε συγκριτικά με τους άλλους Νομούς την χειρότερη επίδοση με 14,62%.

Με την κίνηση αυτή, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη επιθυμεί λοιπόν να κάνει μια τοπική επίδειξη ισχύος απέναντι στις κυβερνητικές γαλάζιες δυνάμεις και παράλληλα να ανακόψει πιθανές διαρροές προς την ΕΛΑΣ, που με κριτήριο τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις είχε «συμπαθητικές» επιδόσεις επί κρητικού εδάφους.

Όπως πληροφορείται ο FLASH, η δρομολογούμενη επιλογή του Ηρακλείου είχε και έναν εύλογο αντίλογο, που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αδύναμο στην Αττική και άρα εδώ θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του, ωστόσο χωρίς να παραγνωρίζεται το πρόβλημα, η επετειακή εκδήλωση της 3ης Σεπτέμβρη οδεύει φέτος προς Κρήτη και το σχέδιο αύξηση της επιρροής στο λεκανοπέδιο θα υπηρετηθεί με άλλους τρόπους, κάποιοι εξ αυτών είναι ήδη σε εφαρμογή.

Βουλή, Προεδρικό, Χίος

Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, το απόγευμα θα παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο και αύριο μεταβαίνει στη Χίο όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τη ναυτιλία.

Σε ό,τι αφορά ένα θέμα που δημιουργήθηκε για το νόμο Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά ΑΕΙ και τη θέση του ΠΑΣΟΚ σε ενδεχόμενο που βρισκόταν στη διακυβέρνηση, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη παρέπεμπαν στην ανακοίνωση – δήλωση του τομεάρχη Παιδείας Στέφανου Παραστατίδη, η οποία συνοπτικά αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος νόμου με προσαρμογή των ιδρυμάτων σε μη κερδοσκοπική λειτουργία και υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος για να κατοχυρωθούν τα μη κερδοσκοπικά. Στη γραμμή αυτή ως προς το σκέλος της αναθεώρησης κινήθηκαν ο Λευτέρης Καρχιμάκης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και η Νάντια Γιαννακοπούλου, αν και η βουλευτής Δυτικής Αθήνας, όταν ρωτήθηκε για το νόμο Πιερρακάκη απάντησε (Action24) ότι δεν γνωρίζει η ΚΟ του κόμματος να έχει λάβει κάποια απόφαση για την κατάργησή του.