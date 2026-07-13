ΠΑΣΟΚ: Προεργασίες για ΔΕΘ – Ο Ανδρουλάκης συγκαλεί το «πράσινο» υπουργικό και ετοιμάζεται για μάχη

Την τακτική παρουσίασης της προγραμματικής του ατζέντας συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ και αυτή την εβδομάδα, με νέες στοχευμένες παρεμβάσεις προς ειδικά ακροατήρια που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εκλογική του δύναμη, όπως οι συνταξιούχοι. Ταυτόχρονα, συντηρώντας την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση, η έμφαση παραμένει στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες, όπως η ακρίβεια αλλά και σε τομείς που θεωρούνται εμβληματικοί για κάθε κόμμα που διεκδικεί τη διακυβέρνηση, όπως η υγεία και η παιδεία.



Στην Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν μέσω μιας θεματολογίας με θετικό πρόσημο και επεξεργασμένες προτάσεις, εκτιμώντας ότι αποτελεί την καλύτερη απάντηση στο σκηνικό που διαμορφώνεται από τις δημοσκοπικές αποτυπώσεις, σύμφωνα με τις οποίες βασικοί αντίπαλοι είναι οι ΝΔ και ΕΛΑΣ.



Μάλιστα, επιχειρώντας να σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας και έγκαιρης προετοιμασίας ενόψει ΔΕΘ, που παραδοσιακά θεωρείται ορόσημο για τις εξαγγελίες όχι μόνο της εκάστοτε κυβέρνησης αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει συγκαλέσει για αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι κοινή συνεδρίαση των οκτώ κύκλων δημόσιας πολιτικής.



Ως γνωστόν, πρόκειται για ένα όργανο που είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου ενάμιση μήνα και παρομοιάστηκε με την σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της αντιπολιτευτικής του δράσης, την αποδόμησης της κυβερνητικής πολιτικής και την αποτελεσματικότερη προώθηση των προγραμματικών του θέσεων.



Σημειώνεται ότι η φετινή ΔΕΘ λόγω του προεκλογικού της χαρακτήρα και η περίοδος που ακολουθεί λόγω της πολιτικής κατάστασης στην ευρύτερη αντιπολίτευση μοιάζει με μάχη ζωής ή θανάτου για το ΠΑΣΟΚ.

Συνταξιούχοι, παιδεία, υγεία και ακρίβεια

Σε αυτή την κατεύθυνση, μετά την ανοιχτή εκδήλωση της περασμένης Πέμπτης για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό, που αποτέλεσαν πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή την επόμενη ημέρα, στην Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισαν να διοργανώσουν σήμερα στη μία το μεσημέρι ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου για το θέμα, παρόντος του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και των συναρμόδιων στελεχών (Παύλος Χρηστίδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης και Κώστας Τσουκαλάς, εργατολόγος και εκπρόσωπος Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει δεσμευτεί για επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, η οποία θα γίνει σταδιακά, σε δύο φάσεις: Η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ενώ τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκατ. ευρώ. Δεύτερη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ είναι η επαναφορά του ΕΚΑΣ, με νέα μορφή και νέα κριτήρια, για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη έως 550 ευρώ ή έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων. Το ποσό του ΕΚΑΣ -σύμφωνα με τα λεγόμενα του προέδρου του, θα κυμαίνεται από 50 έως 180 ευρώ τον μήνα και το κόστος ανέρχεται σε 540 εκατ. ευρώ.



Μεθαύριο Τετάρτη, η σκυτάλη περνά στην ατζέντα για την Παιδεία όπου θα παρουσιαστεί το πλήρες πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το πανεπιστήμιο. Από τις θέσεις που ξεχωρίζουν και τις οποίες στην Χαριλάου Τρικούπη διεκδικούν την πατρότητα είναι η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και η θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, η εκδήλωση που γίνεται με ευθύνη του Τομέα Παιδείας του κόμματος με επικεφαλής τον βουλευτή Κιλκίς, Στέφανο Παραστατίδη, θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών και σκοπός είναι να σηματοδοτήσει ότι η δημόσια Παιδεία αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ εθνική προτεραιότητα. Στα ενδιαφέροντα της διοργάνωσης θα βρίσκονται η παρουσίαση της «μαύρης βίβλου» της κυβέρνησης της ΝΔ για τα ζητήματα της Παιδείας, δηλαδή των αρνητικών πεπραγμένων και της «πράσινης βίβλου» που θα αφορά τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ. Έχουν κληθεί να μιλήσουν η πρώην υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ το κλείσιμο θα γίνει από το Νίκο Ανδρουλάκη. Θα προηγηθεί διήμερη καμπάνια αρχής γενομένης από σήμερα, ενώ ως κοινό στην εκδήλωση έχουν επιλεγεί κυρίως εκπαιδευτικοί, γονείς και νεολαίοι.

Η περιοδεία στο Βόρειο Αιγαίο

Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε στο Βόρειο Αιγαίο και ειδικότερα στη Λήμνο, με μια διπλή στόχευση: Την ανάδειξη της σημασίας που δίνει το ΠΑΣΟΚ στην στήριξη της περιφέρειας και συγκεκριμένα της πιο δυσπρόσιτης νησιωτικής Ελλάδας και επιπλέον, της ενίσχυσης των δομών δημόσιας υγείας στις περιοχές αυτές και όχι μόνο. «Η αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι πολιτική προτεραιότητα. Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η παροχή ουσιαστικών κινήτρων, -οικονομικών, φορολογικών, εκπαιδευτικών-, για όλους τους υγειονομικούς σε όλα τα νησιά της χώρας καθώς και μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, διαπιστώνοντας «πολύ σοβαρές ελλείψεις» σε γιατρούς.



Τέλος, το πολιτικό πρέσινγκ προ την κυβέρνηση για την ακρίβεια ανέλαβε να εντείνει χθες η Άννα Διαμαντοπούλου ως υπεύθυνη του Κύκλου Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Θέλοντας να αποδομήσει την ανάρτηση του πρωθυπουργού για μειώσεις 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, όπως συνέβη και με τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, «έτσι και τώρα ανακοινώνει μειώσεις στις τιμές των καυσίμων χωρίς να έχει ακόμη καθορίσει ούτε τον τρόπο εφαρμογής τους». Για να καταλήξει, επισημαίνοντας ότι «η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες. Αντιμετωπίζεται με κανόνες που λειτουργούν για όλους».