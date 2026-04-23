ΠΑΣΟΚ: «Προφάσεις εν αμαρτίαις» οι κυβερνητικές εξηγήσεις για το χάσμα στη ΝΔ

Με μια αιχμηρή ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι υπάρχει βαθύ χάσμα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τους χειρισμούς της υπόθεσης της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν με νόημα ότι η στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, αποτελεί μια απέλπιδα προσπάθεια να «μαζευτούν» οι ευθείες βολές που δέχθηκε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, από γαλάζιους βουλευτές. Οι αντιδράσεις των βουλευτών για τους κεντρικούς χειρισμούς στην υπόθεση των ασυλιών φανέρωσαν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, μια δυσαρέσκεια που το Μαξίμου πασχίζει να ωθήσει κάτω από το χαλί.