ΠΑΣΟΚ: Προγραμματική αντιπολίτευση, κόντρα με ΕΛΑΣ και πρέσινγκ στην κυβέρνηση για Ταμείο Ανάκαμψης

«Θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα», έλεγε τη δεκαετία του ’60 ο Ηλίας Ηλιού. «Θα τους ταράξουμε στην προγραμματική αντιπολίτευση», λέει σε ελεύθερη μετάφραση, αυτές τις ημέρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Από την περασμένη εβδομάδα που αφιερώθηκε στην ακρίβεια, το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην ατζέντα ανάδειξης των εθνικών με την επίσκεψη Ανδρουλάκη σε Κάρπαθο και Κάσο αλλά και τη συνάντηση που θα έχει αύριο Πέμπτη με τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, στους οποίους θα θέσει τους προβληματισμούς και τις θέσεις του για τα ελληνοτουρκικά.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντηρεί σταθερά στις προτεραιότητές του τη σημασία να τεθούν πιο αυστηροί ευρωπαϊκοί κανόνες στην Τουρκία. Παράλληλα, αμφισβητεί εμφανώς την επιτυχία του δόγματος των ήρεμων νερών που διατυμπανίζει η κυβέρνηση, προκρίνοντας μια πιο σθεναρή στάση έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, την οποία ο κ. Ανδρουλάκης εντάσσει σε ένα αφήγημα καλώς εννοούμενου πατριωτισμού και προάσπισης των εθνικών συμφερόντων.

Η δε εγκατάλειψη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, γίνεται αιχμηρό βέλος στη φαρέτρα του αλλά και πεδίο αντιπαράθεσης, εκτός από την κυβέρνηση, και με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα... «Είναι επίσημη θέση του κόμματος ΕΛΑΣ ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Ελλάδας ή ότι το έργο αυτό τελεί υπό την έγκριση ή την άδεια τρίτης χώρας και δη της Τουρκίας; Ποιες είναι οι win win λύσεις στις οποίες αναφέρεται;», είναι τα ερωτήματα που έθεσε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενο στον Νίκο Μπίστη, ο οποίος στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις παρουσιάζεται ως στέλεχος της ΕΛΑΣ και σε ανάρτηση του επέκρινε το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για την κριτική τους στην κυβέρνηση στα εθνικά θέματα.

«Αυτός είναι ο νέος πατριωτισμός για τον οποίο μιλά ο κ. Τσίπρας;», αναρωτήθηκε στο ίδιο μοτίβο το ΠΑΣΟΚ, σε μια προσπάθεια να εκθέσει τον πρώην πρωθυπουργό, παρουσιάζοντας το κόμμα ότι πάσχει από πολυγλωσσία και έχει αντικρουόμενες θέσεις. Το δε γεγονός ότι η συζήτηση γίνεται για ευαίσθητα ζητήματα όπως τα εθνικά είναι προφανές ότι η στόχευση του ΠΑΣΟΚ γίνεται για τα μετριοπαθή ακροατήρια που αποτελούν μια ζωτική δεξαμενή, την οποία διεκδικεί η Χαριλάου Τρικούπη από τη ΝΔ.

Στην ανοιχτή συζήτηση προστέθηκε αργότερα ο συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, παίρνοντας το μέρος του Νίκου Μπίστη και δίνοντας πρόσθετη τροφή στο ΠΑΣΟΚ για νέα πυρά. «Συμφωνεί προφανώς με λύσεις συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, συμφωνεί με την άποψη ότι η ολοκλήρωση στρατηγικού ευρωπαϊκού έργου, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου είναι «μονομερής ενέργεια» της πατρίδας μας, συμφωνεί ότι στο Αιγαίο κανείς δεν έχει απόλυτο δίκιο. Ωραία τα αποκαλυπτήρια του νέου πατριωτισμού», σχολίασε για τον κ. Σιακαντάρη η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ το υποτιθέμενο κουβάρι θέλησε να ξεμπλέξει ο καθ’ ύλην αρμόδιος, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος εξήγησε «σε όσους θέλουν να έχουν άποψη για σημαντικά γεωπολιτικά θέματα» αλλά «μπερδεύονται» γιατί δεν είναι μονομερής ενέργεια η άποψη του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ταμείο Ανάκαμψης

Στο μεταξύ, από σήμερα η σκυτάλη της κυβερνητικής αποδόμησης περνά στο κεφάλαιο που ακούει στο όνομα Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 10 το πρωί διοργανώνεται συνέντευξη Τύπου από τον αρμόδιο τομεάρχη ΚΤΕ Παύλο Γερουλάνο και τον τομεάρχη Οικονομικών Γιώργο Παλαιοδήμο με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για μια «μεγάλη χαμένη ευκαιρία» για τη χώρα.

Δίνοντας μια πρόγευση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε από την Κάρπαθο: «Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τί θα γίνει; Αυτά τα δισεκατομμύρια αντί να αλλάξουν παραγωγικά την Ελλάδα, την αφήνουν μια από τα ίδια. Οι ίδιοι οι κυβερνώντες παραδέχονται ότι μετά το 2029 η ανάπτυξη παγώνει. Πηγαίνει στο 0,5%. Ποια είναι η επόμενη μέρα; Η στασιμότητα; Και αν έχουμε μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση, τί θα γίνει; Θα πάμε πίσω στο 2009; Έμεινε κάτι πίσω από το Ταμείο Ανάκαμψης; Και εδώ είναι θέμα κουλτούρας διακυβέρνησης, όταν γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια τη διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση».

Το «τετραήμερο αποδόμησης του success story της κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης» όπως το αποκαλούν στο ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε με βίντεο όπου η Χαριλάου Τρικούπη ανέδειξε πως χάθηκε η ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας, με έργα που έμειναν στα χαρτιά αν και είχαν συμπεριληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Την Παρασκευή αναμένεται η κορύφωση της πολιτικής επίθεσης με την επερώτηση που κατέθεσε σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα, ζητώντας λογοδοσία και αποτίμηση από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.