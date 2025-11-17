Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Προσήγαγαν τον γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου - «Να απαντήσει η κυβέρνηση»

Την προσαγωγή του γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, η Χαριλάου Τρικούπη:

«Απίστευτο και όμως αληθινό.

Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;

Ποιον στόχο υπηρετούν;

Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 43 προσαγωγές ατόμων από προελέγχους στο κέντρο της Αθήνας, ενώ 11 από αυτές έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε ένα σφυρί και μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.