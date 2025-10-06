ΠΑΣΟΚ: «Προθέρμανση» ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το ξεκαθάρισμα στο Συνέδριο

Παρ’ ολίγον νέα κρίση θα ξεσπούσε το Σαββατοκύριακο στο ΠΑΣΟΚ και επιβεβαιωμένα μεγάλη ενόχληση προκάλεσε στην ηγεσία η παρέμβαση του Χάρη Δούκα στα social media, με την οποία ζητούσε «κάθαρση στην πράξη» και διαγραφές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφερόταν -χωρίς να πει το όνομα- στην περίπτωση του Κρητικού Νίκου Μπουνάκη, αναπληρωτή γραμματέα στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και επί χρόνια συνοδοιπόρου του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο δημοσιεύματα και η ΝΔ ενέπλεκαν σε υπόθεση παράνομης επιδότησης.

«Για το ΠΑΣΟΚ, τα θέματα διαφάνειας και νομιμότητας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Και η απάντηση στα δημοσιεύματα πρέπει να είναι καθαρή και τεκμηριωμένη. Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή. Να μην επιτρέψουμε κανέναν συμψηφισμό με τους εμπνευστές και καθοδηγητές του σκανδάλου. Αυτούς της ΝΔ», έγραψε -ως γνωστόν- στο Χ ο κ. Δούκας, στέλνοντας μήνυμα στην Χαριλάου Τρικούπη.

Ένα μήνυμα όμως, που δεν άρεσε καθόλου στην ηγεσία, αφού το εξέλαβε σχεδόν σαν χτύπημα κάτω από τη ζώνη και σίγουρα ως μια κίνηση για χάρη της εσωκομματικής αρένας (επίκειται και το συνέδριο...).

Έμαθα λοιπόν ότι ο Ανδρουλάκης, αφού ενημερώθηκε από πρώτο χέρι περί τίνος πρόκειται και δεν διαπίστωσε καμιά παράνομη ή παράτυπη πράξη του στελέχους από την Κρήτη (σε αντίθεση με την περίπτωση του γραμματέα στο Ηράκλειο που καρατομήθηκε), έδωσε εντολή στο Γραφείο Τύπου να βγάλει ανακοίνωση στήριξής του αλλά και σφοδρής επίθεσης στη ΝΔ.

Ωστόσο, ενδεικτικό του εκνευρισμού για τον κ. Δούκα, ήταν ότι η δυσαρέσκεια δεν έμεινε σε επίπεδο ανώνυμων κύκλων. Εκφράστηκε και δημόσια με «επίπληξη» του δημάρχου από τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κάλεσε τον κ. Δούκα να ενημερώνεται καλύτερα και αρμοδίως πριν τοποθετηθεί και να μην παίζει το παιχνίδι της ΝΔ που -κατά το ΠΑΣΟΚ- επιχειρεί να αποπροσανατολίσει....

Γενικότερα, στους τελευταίους ορόφους της Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η πλατεία Δημαρχείου καραδοκεί και είναι με το όπλο παρά πόδα, έστω κι αν δείχνει ότι δεν θέλει να τεντώνει τα σχοινιά διαρκώς.

Κι εγώ που νόμιζα ότι μετά τη στήριξη Δούκα σε Ανδρουλάκη έναντι Γερουλάνου, για τις προθεσμίες ανάκαμψης του ΠΑΣΟΚ, θα υπήρχε ένα διάλειμμα. Στοιχηματίζω ότι τα επόμενα σύννεφα θα αφορούν τις ανακοινώσεις για τα προσυνεδριακά όργανα...