ΠΑΣΟΚ: Πρωτοχρονιάτικο «αντάρτικο» Δούκα για Τσίπρα και προκριματικές

Επεισοδιακό και θερμό -αλλά όχι λόγω ανταλλαγής ευχών και συντροφικών μηνυμάτων- έμελλε να είναι το κλείσιμο του 2025 για το ΠΑΣΟΚ. Αφορμή στάθηκαν οι νέες φωτιές που άναψε στο εσωτερικό του κόμματος ο Χάρης Δούκας με τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24 το βράδυ της Δευτέρας.

Ειδικότερα, τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, δημόσιες ή σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις στελεχών, προκάλεσε η πρόταση που κατέθεσε για προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές, καθώς και η επανάληψη της θέσης του ότι και ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί – αν το επιθυμεί- να λάβει μέρος στο διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων.

Επισήμως ή ανεπισήμως από την Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Ενδεχομένως επειδή βρισκόμαστε εν μέσω γιορτών ή επειδή εκτιμήθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος να πέσει νερό στο μύλο της εσωστρέφειας και όλα όσα προτείνονται θα βρεθούν επί τάπητος του συνεδρίου του Μαρτίου.

Πάντως, η αίσθηση που δίνεται κατά καιρούς από την ηγεσία αλλά και σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο μέρος της βάσης, το οποίο εκφράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις του δημάρχου Αθηναίων και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα, δεν θεωρούνται εποικοδομητικές. Κι αυτό διότι, όπως επισημαίνεται, ανακυκλώνουν από τα ΜΜΕ εσωκομματικά ζητήματα, πολλά εκ των οποίων έχουν απαντηθεί πχ η απόρριψη της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, διχάζουν τα στελέχη, θολώνουν το κεντρικό μήνυμα και δημιουργούν «ένα κλίμα αχρείαστης σύγχυσης». Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντοτε ένα ζωντανό κόμμα όπου η συζήτηση για μια σειρά από θέματα λάμβανε χαρακτηριστικά μιας ανοιχτής διαβούλευσης ενίοτε εκρηκτικής...

«Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν...»

Σε σχέση με την πρόταση για προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών, ο Χάρης Δούκας επανήλθε χθες και με ανάρτησή του στο Χ, παρέπεμψε και σε άρθρα του καταστατικού: «Θέλουμε ένα ανοιχτό, συμμετοχικό κόμμα. Η επιλογή των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι μια ουσιαστική, δημοκρατική διαδικασία, με ανοιχτά ψηφοδέλτια και άμεση συμμετοχή των μελών και των φίλων του Κινήματος. Για όσους κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επαναλαμβάνω τις δύο προτάσεις μου: Άμεση συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίου προς αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων με βάση το άρθρο 33, παράγραφος 6 του Καταστατικού και προκριματικές εκλογές, όπως επίσης προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Καταστατικού, με τους νυν βουλευτές να είναι αυτοδικαίως υποψήφιοι. ΥΓ. Το Καταστατικό του κόμματος ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2022, επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη».

Τα επίμαχα άρθρα του καταστατικού από τη σελίδα του ΠΑΣΟΚ στο διαδίκτυο, είναι τα εξής:

Άρθρο 15 Τρόπος επιλογής και υποψηφιότητες βουλευτών και ευρωβουλευτών

1. Για τις υποψηφιότητες στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατατίθενται προτάσεις από τα μέλη και τα όργανα του φορέα στην Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ.6 του άρθρου 33. Οι υποψήφιοι αναδεικνύονται μέσα από τις προτάσεις που προκύπτουν από δημοκρατικές διαδικασίες ή/και με εσωκομματικές προκριματικές εκλογές, με τη συμμετοχή και την έκφραση της βούλησης των μελών του φορέα και με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου, εάν λόγω στενότητας χρόνου δεν δύναται να συγκληθεί η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

Για τις υποψηφιότητες δύναται να διενεργούνται εσωκομματικές προκριματικές εκλογές με τη συμμετοχή των μελών και των φίλων του φορέα, ανά εκλογική περιφέρεια και στο σύνολο της επικράτειας, για την επιλογή των υποψηφίων του φορέα σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Η κατάρτιση του ψηφοδελτίου Επικρατείας και του ευρωψηφοδελτίου βρίσκεται στην τελική ευθύνη του/της Προέδρου.

Άρθρο 33 Ακαδημία Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Στελεχών (ΑΕΑΣ), Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων

Η Ακαδημία Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών (ΑΕΑΣ) συγκροτείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους.

Τα μέλη της είναι κατ’ ανώτατο όριο έντεκα (11). Τα επτά (7) αναδεικνύονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και τα τέσσερα (4) ορίζονται από τον/την Πρόεδρο.

Τα μέλη της ΑΕΑΣ αναδεικνύονται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, μετά από πρόταση Προέδρου και Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου.

Ο επικεφαλής της αναδεικνύεται από την ΑΕΑΣ και έχει δικαίωμα λόγου στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Τα μέλη της ΑΕΑΣ δεν είναι μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Η ΑΕΑΣ επιμορφώνει και αξιολογεί στελέχη, συνεργάζεται με όλα τα όργανα του φορέα, εισηγείται για την αξιοποίηση στελεχών και υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο και τον/την Πρόεδρο.

Συγκροτείται με απόφαση του προέδρου ενόψει Περιφερειακών, Δημοτικών και Βουλευτικών Εκλογών εννεαμελής ή ενδεκαμελής (9μελής ή 11μελής) επιτροπή προς αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων.

«Δε συμβαίνει πουθενά»

Δημοσίως για το θέμα, ρωτήθηκε και τοποθετήθηκε σχετικά ο Βαγγέλης Τσόγκας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ (της επιρροής Ανδρουλάκη), δηλώνοντας (Mega) ότι αυτό που ο ίδιος κατάλαβε είναι ότι ο κ. Δούκας θα θέσει στο συνέδριο αυτή την πρόταση «και φυσικά ο καθένας μπορεί να προτείνει ότι θέλει και αυτό θα κριθεί».

Η προσωπική άποψη του κ. Τσόγκα, όπως την εξέφρασε κατόπιν, ήταν ότι «αυτό δεν συμβαίνει πουθενά, εκτός αν πρόκειται για μονοπρόσωπα όργανα, πχ για τον υποψήφιο πρόεδρο ή τον υποψήφιο δήμαρχο. Δεν κάνουμε προκριματικές εκλογές και για τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους», κατέληξε.

Ασχολίαστη δεν πέρασε, αν και δεν διατυπώθηκε για πρώτη φορά, η πρόταση του Χάρη Δούκα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. «Αν θέλει να συμμετάσχει στο διάλογο, αν ο ίδιος το επιθυμεί, και εμείς έχουμε την πρωτοβουλία με τις αρχές και τις αξίες μας, βεβαίως να συμμετάσχει. Προσέξτε, εδώ είναι επίσης σημαντικό να πούμε κάτι. Όταν λέμε "διάλογο" και αρχίζουμε να λέμε ποιος δεν θα συμμετάσχει και βάζουμε αποκλεισμούς, τότε αξιακά δεν κάνουμε διάλογο. Άρα να είμαστε καθαροί, να βάζουμε το πλαίσιο και όποιος θέλει να συμμετάσχει, ας συμμετάσχει», ήταν η απάντηση του δημάρχου Αθηναίων στο ερώτημα του Σεραφείμ Κοτρώτσου.

«Είστε ΠΑΣΟΚ ή έχετε αμνησία;»

Ποστάροντας την ανάρτηση της «Ομάδας Αλήθειας» με τίτλο «έρχεται Πασοκική Ιθάκη με φόρα» η Σοφία Πουλοπούλου, αναπληρώτρια γραμματέας Ειδικής Αγωγής στον Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και υποψήφια βουλευτής Α Αθήνας, απευθυνόμενη σε εξαιρετικά επιθετικό ύφος προς τον δήμαρχο Αθηναίων έγραψε «Μίλησε ξανά ο άνθρωπος που ήθελε να ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ, για «διάλογο» με το ανύπαρκτο κόμμα Τσίπρα.





Ας του «θυμίσουμε» λοιπόν τα «αυτονόητα»:



1. Η βάση του ΠΑΣΟΚ αποφασίζει στο Συνέδριο με ποιους συνομιλεί και αν συνομιλεί.



Όχι τα πρόσωπα ατομικά.



2. Πολιτικός διάλογος γίνεται με υπαρκτές πολιτικές δυνάμεις.



Όχι με προσωποπαγή σχήματα χωρίς οργάνωση, χωρίς πρόγραμμα και χωρίς θεσμική υπόσταση.



3. Ένας γνήσιος ΠΑΣΟΚος



ΔΕΝ συζητά με εκείνον που ξέπλυνε τον Καραμανλή για τη χρεοκοπία της χώρας.



ΔΕΝ συζητά με εκείνον που αρνήθηκε την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, George A. Papandreou, για Οικουμενική Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας για να συγκυβερνήσει εν τέλει αγκαλιά με την Ακροδεξιά, ξεπλένοντας τη Δεξιά.



ΔΕΝ συζητά με εκείνον που έστηνε αγχόνες έξω από τη Βουλή, καλλιεργώντας τον πιο ωμό λαϊκισμό, για να φέρει τελικά ένα αχρείαστο και βαρύτερο τρίτο μνημόνιο, capital controls και ένα στημένο δημοψήφισμα.



ΔΕΝ συζητά με εκείνον που αποπειράθηκε να ελέγξει τη Δικαιοσύνη, έστησε σκάνδαλα, έριξε τόνους λάσπης στο ΠΑΣΟΚ.



ΔΕΝ συζητά με εκείνον που φτωχοποίησε ακόμη περισσότερο συνταξιούχους, χήρες, ΑμεΑ και ανθρώπους του μόχθου, στέλνοντάς τους σε σύνταξη στα 67, με πετσοκομμένες συντάξεις χηρείας, μειωμένο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, κατάργηση του ΕΚΑΣ, περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων, μείωση του αφορολόγητου και επιβολή «προσωπικών διαφορών».



…εκτός αν αυτό αποφασίσει η βάση στο Συνέδριο.



Και επειδή έχετε επικαλεστεί κατά το παρελθόν ότι ήσασταν «προσωπική επιλογή» της Φώφη Γεννηματά, να θυμάστε και τα λόγια της και να τιμάτε και τη μνήμη της και τη θέση που σας έδωσε θεσμικά, για να την επικαλείστε προεκλογικά:



«Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα μας χωρίζει άβυσσος. Η απόφαση του Συνεδρίου για αυτόνομη πορεία ισχύει μέχρι το επόμενο Συνέδριο».



Οι προσωπικές σας απόψεις είναι σεβαστές, αλλά είναι ατομικές.



Δεν είναι συλλογικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ.



Γι’ αυτό αφήστε το «εμείς στο ΠΑΣΟΚ» και μιλήστε καθαρά για την προσωπική σας άποψη.



Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σέβεται τους θεσμούς, τα όργανα και τις διαδικασίες και, κυρίως, την απόφαση της βάσης, την οποία εγγυάται.



Βαρεθήκαμε να μας εκθέτετε κ Δούκα κάθε τόσο.



Ωριμάστε επιτέλους ή πηγαίντε, ακόμα καλύτερα, στον κ Τσίπρα, που τόσο θαυμάζετε, να τελειώνουμε με την προσωπική σας ατζέντα και την εσωστρέφεια.



Αφήστε το ΠΑΣΟΚ να ανασάνει επιτέλους.



Από σεβασμό:



1. Στην ιστορία του κόμματος που εκπροσωπείτε όταν κάνετε δηλώσεις,



2. Στον προσωπικό αγώνα του Προέδρου,



3. Στον συλλογικό αγώνα όλων των στελεχών και κυρίως



4. Στη βάση, που αναζητά ελπίδα, όραμα, προοπτική και Προοδευτική Αλλαγή.



Δε εκφράζετε τη βάση κ Δούκα.



Εκφράζετε τον εαυτό σας.



Και μας διασύρετε.



Το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορία, μνήμη και ευθύνη.



Δεν έχει αμνησία.



Εσείς τελικά είστε ΠΑΣΟΚ ή έχετε αμνησία;



#Δούκας»



Ακολούθησε βροχή σχολίων, υπέρ αλλά και κατά των λεγομένων της κ. Πουλοπούλου, γεγονός απολύτως ενδεικτικό του διχασμού ψηφοφόρων και οργανωμένων στελεχών αλλά και δηλωτικό ότι το 2026 αναμένεται τρικυμιώδες για το ΠΑΣΟΚ για πολλούς και διάφορους λόγους...