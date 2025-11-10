ΠΑΣΟΚ: Πρωτοβουλίες αλλά και άγχος, λόγω Τσίπρα, για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά

Η οπλοκατοχή και οι αιματηρές βεντέτες είναι μια κατάσταση που πρέπει να σταματήσει, με εφαρμογή του νόμου, παρουσία του κράτους για να μη δημιουργούνται «ζώνες ανομίας» αλλά και με μέτρα και πολιτικές που επενδύουν στην πρόληψη, την ενημέρωση και την κοινωνική παρέμβαση, είναι το μότο που χρησιμοποιούν από την Χαριλάου Τρικούπη, δίνοντας μεσω του flash.gr μια γεύση από όσα θα ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, έπειτα από συζήτηση με τους τοπικούς φορείς.

Τα «πυρά» εκτοξεύονται και προς την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζουν ευθύνες στο επιχειρησιακό σκέλος, προς τον πρωθυπουργό για «πολυήμερη ανεξήγητη σιωπή» αλλά και προς τον Άδωνι Γεωργιάδη για τις προσωπικές απόψεις που εξέφρασε περί οπλοκατοχής, κάνοντας την ηγεσία να μιλά για «τραμπικούς» εντός ΝΔ και για κλείσιμο του ματιού σε εστίες παραβατικότητας.

Άγχος για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά λόγω Τσίπρα

Την ίδια ώρα ωστόσο, μια από τις βασικές αγωνίες του κ. Ανδρουλάκη στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές είναι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος να μπορέσουν να εδραιωθούν περαιτέρω στον προοδευτικό αντιπολιτευόμενο χώρο «ως η μοναδική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ» και σε καμία περίπτωση να μην τεθεί σε κίνδυνο η πρωτοκαθεδρία τους. Το άγχος αυτό δεν είναι άσχετο με τη συζήτηση για νέα κόμματα και ειδικά από τον Αλέξη Τσίπρα, μια κατάσταση που επηρεάζεται και από τα δημοσκοπικά ευρήματα.

Η τακτική που ακολουθεί στο θέμα αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι να εμφανίζει προκαταβολικά το εγχείρημα του κ. Τσίπρα ως κάτι παλιό και αποτυχημένο, το οποίο εξυπηρετεί τις πολιτικές φιλοδοξίες του κ. Μητσοτάκη για μια τρίτη θητεία, αφήνοντας μάλιστα και υπονοούμενα παρασκηνιακή στήριξη από συγκεκριμένα συμφέροντα. «Ο κ. Τσίπρας είχε τις ευκαιρίες του. Ο λαός έδωσε στον κ. Μητσοτάκη δύο φορές την ευκαιρία και δύο φορές βλέπουμε συνεχείς αποτυχίες. Στις επόμενες εθνικές εκλογές να μην έχουμε μία από τα ίδια», δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (Open), καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό ότι «πάει να φτιάξει ένα νέο φόβο θέτοντας το δίλημμα “διαλέξτε: το τώρα ή το 2015;”»

Η γραμμή που θα υπερασπιστεί από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι μια επανάληψη του προεκλογικού συνθήματος του 2023 «ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας», που τώρα σχηματοποιείται με το σύνθημα «ούτε 2015, ούτε 2025» και με την πρόταση για «πολιτική αλλαγή, σοβαρό προοδευτικό πρόγραμμα και πολιτικό ήθος». Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Ανδρουλάκης σε άλλη πρόσφατη παρέμβασή του (ΟΤ Forum) δήλωσε ότι «κάποιοι προσπαθούν να πάρουν την ευλογία από τα συμφέροντα για να παίξουν στρατηγικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα. Εγώ όχι, εμείς μιλάμε για πολιτική αυτονομία από τα συμφέροντα, διότι, αν έχουμε εξαρτήσεις, αυτά που περιγράφουμε, δεν θα γίνουν ποτέ».

Τέλος, στέλνοντας μήνυμα και προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και προς όσους αμφιβάλλουν για τη δημοσκοπική ανάταξη του κόμματος, ξεκαθαρίζει ότι η στρατηγική του θα κριθεί στις εκλογές και όχι στις δημοσκοπήσεις, που και στο παρελθόν έπεσαν έξω, φέρνοντας μάλιστα ένα παράδειγμα από το 2023, όταν «έδιναν το ΠΑΣΟΚ στο 6%, τον ΣΥΡΙΖΑ στο 28% και τη ΝΔ στο 32%», ενώ τα τελικά αποτελέσματα κατέγραψαν τη ΝΔ σχεδόν 10% πάνω, τον ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν 10% κάτω και το ΠΑΣΟΚ στο 11%.

Σε ό,τι αφορά τις προσυνεδριακές διαδικασίες, για την Τετάρτη στις 17.00 είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας Κ.Ο.Ε.Σ. και για την Πέμπτη την ίδια ώρα, συνεδρίαση της Γραμματείας της Επιτροπής Πολιτικών Θέσεων - Διακήρυξης Κ.Ο.Ε.Σ.