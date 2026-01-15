ΠΑΣΟΚ: Ψηφοδέλτια με τριβές και διεύρυνση φέρνουν κινητικότητα στην κεντροαριστερά

Σε εκλογική ετοιμότητα επιθυμεί να θέσει το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο προς το παρόν κινείται μεταξύ συνεδρίου, εκδηλώσεων κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας κομματικών οργανώσεων και βουλευτών, πολιτικών εκδηλώσεων αλλά και ευρύτερων διεργασιών για το μέλλον του χώρου.

Σε αυτή την κατεύθυνση της εγρήγορσης, μόνο τυχαία δεν ήταν η αναφορά – υπόσχεση του κ. Ανδρουλάκη στο κλείσιμο της ομιλίας του στην Κοζάνη την περασμένη Κυριακή, ότι αμέσως μετά το συνέδριο που θα γίνει το Μάρτιο, το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει τα πρώτα του ψηφοδέλτια που θα αφορούν τους τέσσερις Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα, Γρεβενά).

Άλλωστε, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων υπό τον Πέτρο Λάμπρου, ιστορικό στέλεχος, συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό φίλο του Κώστα Λαλιώτη, με αποδοχή και σεβασμό στο όλον ΠΑΣΟΚ, έχει συσταθεί από τον Οκτώβριο του 2025 και όπως πληροφορείται έγκυρα το flash.gr, κάνει αθόρυβη αλλά σοβαρή δουλειά.

Στην παρούσα φάση, σε επίπεδο πρώτης επεξεργασίας, καταγραφής ενδιαφερομένων και ενημέρωσης για κενά, προβλήματα, διαθεσιμότητες σε εκλογικές περιφέρειες και σε πνεύμα... οι λίστες να είναι αξιόμαχες και πλουραλιστικές. Η σταδιακή ανακοίνωση ονομάτων που θα αρχίσει πιθανότατα την άνοιξη θα διευκολύνει – εκτός των άλλων- και στελέχη, τα οποία για την ώρα δραστηριοποιούνται ατύπως στους Νομούς που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές με εν ενεργεία βουλευτές. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν αρκετά.

Διαγκωνισμοί και τριβές

Ένα από αυτά είναι η Λέσβος όπου εκτός απροόπτου θα κατέβει ο Παναγιώτης Δουδωνής, προκαλώντας τη ενόχληση του βουλευτή Παναγιώτη Παρασκευαϊδη, ο οποίος έχει προβεί σε ανοίκεια σχόλια εις βάρος του συναδέλφου του.

Σχετικά με τα ψηφοδέλτια, ο Χάρης Δούκας πρότεινε (μέσω του Action24) τη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για την ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών, μια πρόταση που παραπέμπεται από την Χαριλάου Τρικούπη για συζήτηση στο συνέδριο, χωρίς όμως πολλές πιθανότητες υλοποίησης.

Ένα άλλο είδος εσωτερικών αντιδράσεων δημιουργεί και η εν εξελίξει διεύρυνση, για την οποία επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει συγκροτήσει Επιτροπή με επικεφαλής τον έμπειρο Κώστα Σκανδαλίδη.

Προς το παρόν, στο ΠΑΣΟΚ έχουν προσχωρήσει οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές, εκλεγμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ, Πέτρος Παππάς και Ράνια Θρασκιά, οι οποίοι -σύμφωνα με πληροφορίες- θα είναι υποψήφιοι στη Θεσσαλονίκη. Αυτός φέρεται να είναι και ένας από τους λόγους (δεν είναι ο μόνος) που στελέχη του κόμματος στη συμπρωτεύουσα αλλά και κεντρικά βρίσκονται σε αναβρασμό, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση Σαουλίδη που αποφάσισε να... διαβεί τον Ρουβίκωνα, επιχειρώντας προσέγγιση με τον Αλέξη Τσίπρα μέσω Ιθάκης...

Ωστόσο το επόμενο διάστημα εξελίξεις αναμένονται με τη Νίνα Κασιμάτη που βρίσκεται πολύ κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη.

Να σημειωθεί ότι για το ζήτημα της διεύρυνσης και πάλι ο κ. Δούκας έχει διατυπώσει ενστάσεις, εκφράζοντας τη θέση ότι εάν κάποιος βουλευτής έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα και θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, οφείλει προηγουμένως να παραδώσει την έδρα του.

Η πίτα του Γερουλάνου

Στο μεταξύ, η κινητικότητα εντός και πέριξ του ΠΑΣΟΚ καλά κρατεί με πεδίο συναθροίσεων και ζυμώσεων αυτό το διάστημα τις κοπές πίτας. Εσωκομματικό γεγονός, αφού γίνεται κινητοποίηση για να υπάρξει μαζική συμμετοχή, επιθυμεί να αποτελέσει η συνάντηση πολιτών, όπως αναγράφει η διαδικτυακή του πρόσκληση, που πραγματοποιεί ο Παύλος Γερουλάνος την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 18:30 σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας.

«Σας περιμένω όλες και όλους στο για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας. Μια ευκαιρία να βρεθούμε από κοντά, να ανταλλάξουμε ευχές, να συζητήσουμε και να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία», αναφέρει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην ανάρτησή του, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε μιλήσει για τη «βελόνα» των δημοσκοπήσεων που πρέπει γρήγορα να κουνηθεί προς τα πάνω για το ΠΑΣΟΚ.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα σε προσυνεδριακούς ρυθμούς θα κόψουν την Κυριακή 25 του μήνα και η «Ανανεωτική Αριστερά» και οι «Κινήσεις Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία», πολιτικές κινήσεις που μετέχουν στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχει η παρέμβαση που θα κάνει ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Παράλληλα, με ζητούμενο τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, την προσεχή Δευτέρα 19 του μήνα η Πρωτοβουλία Χολαργού – Παπάγου για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου καλεί σε ανοιχτή πολιτική συζήτηση (στο Δημαρχιακό Μέγαρο Χολαργού Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»).

Στο πάνελ των ομιλητών θα βρεθούν οι Θόδωρος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ και υπέρμαχος της συνεννόησης Κεντροαριστεράς – Αριστεράς, Διονύσης Τεμπονέρας από τον ΣΥΡΙΖΑ (θα είναι και το Σάββατο στο πάνελ της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη), η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου , ο πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης (επικεφαλής της πολιτικής κίνησης "Κόσμος") και ο Τάκης Χατζηπέρος (από το Πράττω του Νίκου Κοτζιά). «Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ανοίξει ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας και συνεννόησης, να ενισχυθεί η προοδευτική ενότητα και να τεθούν θεμέλια για κοινές πολιτικές δράσεις, που θα ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζεται στο κάλεσμα.

Την ίδια ημέρα ωστόσο, η Χαριλάου Τρικούπη, αντι των γενικών συζητήσεων για τις προοδευτικές δυνάμεις, επιλέγει τις θεματικές δράσεις, που αναδεικνύουν πτυχές της κυβερνητικής της πρότασης. Υπό αυτό το πρίσμα, πραγματοποιεί ειδική εκδήλωση με θέμα «Λιμάνια μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας» στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και μεγάλος αριθμός δημάρχων και άλλων εμπειρογνωμόνων.