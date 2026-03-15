ΠΑΣΟΚ: Ψήφος για εκλογή συνέδρων και μήνυμα Παπανδρέου για «μια μεγάλη, νέα αλλαγή»

Ο πρώην πρωθυπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Γιώργος Α. Παπανδρέου, άσκησε το δικαίωμα ψήφου του στη διαδικασία εκλογής συνέδρων για το 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος και, σε δήλωσή του, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών.

Τόνισε ότι η εσωκομματική διαδικασία αποτελεί έκφραση της δημοκρατίας και ευκαιρία επαναδιατύπωσης του αιτήματος της κοινωνίας για μια νέα μεγάλη αλλαγή, με έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατική συμμετοχή και έναν ενεργό ρόλο της Ελλάδας υπέρ της ειρήνης.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου:

«Αυτή η διαδικασία δεν είναι απλώς μια εκλογική διαδικασία· είναι η καρδιά της δημοκρατίας. Μέσα από τη σύνθεση και μέσα από τον διάλογο, παρουσιάζουμε ξανά το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή.



Και το ΠΑΣΟΚ, όταν μπόρεσε να εκφράσει - και όταν εκφράζει - αυτό το αίτημα, κάθε φορά μεγαλούργησε.



Είναι το αίτημα του ελληνικού λαού για κοινωνική δικαιοσύνη, βλέποντας την κοινωνία να υποφέρει από την ανισότητα και από τη διασπάθιση δημόσιων πόρων, που καταλήγουν σε πέντε μεγάλους ολιγάρχες της χώρας και, πελατειακά, στους ημέτερους. Είναι το αίτημα για ένα κράτος, για ένα κοινωνικό κράτος, για ένα δίκαιο κράτος - κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Είναι επίσης το αίτημα για δημοκρατική συμμετοχή και ουσιαστική διαβούλευση, που κι αυτές έχουν χαθεί.



Αλλά είναι και το αίτημα για μια χώρα που δεν θα είναι εξάρτημα των γεωπολιτικών παιχνιδιών, αλλά φάρος - όπως πάντα πίστευε το ΠΑΣΟΚ και όπως πάλεψε από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και σε κάθε κυβέρνηση - για την ειρήνη.



Για την ειρήνη που είναι τόσο σημαντική αυτή τη στιγμή για την περιοχή μας και για ολόκληρο τον κόσμο. Σε μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει, όπως το έχει καταφέρει πολλές φορές στο παρελθόν, έναν πρωτοπόρο ρόλο: να είναι πρωτοπόρα στη διεκδίκηση μιας περιφερειακής συνεργασίας και μιας παγκόσμιας προσπάθειας για τον περιορισμό των οπλικών συστημάτων, καθώς και των πυρηνικών εξοπλισμών.



Αυτά είναι τα αιτήματα του ελληνικού λαού. Για αυτά παλεύουμε και, ενόψει του συνεδρίου μας, κάνουμε κάθε προσπάθεια να αναδείξουμε αυτές τις θέσεις, ακριβώς γιατί σήμερα υπάρχει αυτό το μεγάλο αίτημα για μια διαφορετική Ελλάδα».