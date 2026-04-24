ΠΑΣΟΚ: Σε ποια πρόσωπα καταλήγει ο Ανδρουλάκης για γραμματέα και Πολιτικό Συμβούλιο

Ραντεβού για την Κυριακή στις 11 το πρωί στο γνωστό κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας δίνουν τα μέλη της νεοεκλεγείσας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Αντικείμενο της παρθενικής συνεδρίασης -η πρώτη με τη σύνθεση που προέκυψε από το συνέδριο- είναι η εκλογή γραμματέα και Πολιτικού Συμβουλίου.

Αν και απομένουν περίπου 48 ώρες μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης, οι εκκρεμότητες και οι αβεβαιότητες γύρω από τη σύνθεση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου είναι πολλές, ενώ και η θέση του Νο2 του κόμματος (μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές) δεν θεωρούνταν 100% κλειδωμένη.

Στέλεχος με μακρά διαδρομή στην Χαριλάου Τρικούπη και γνώση της εσωκομματικής κουζίνας, όταν ρωτήθηκε χθες βράδυ από τον FLASH αναφορικά με τις διεργασίες έδωσε την εξής απάντηση: «Τώρα αρχίζει η πραγματική συζήτηση για τα πρόσωπα...».

Συγκλίνουσες πληροφορίες, ανέφεραν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε να ασχολείται επισταμένα με το σταυρόλεξο, όπως αποδεικνύεται, της στελέχωσης του Πολιτικού Συμβουλίου και της επιλογής γραμματέα, μετά την χθεσινή ομιλία του στη Βουλή και θα το κάνει μέχρι και αύριο το απόγευμα. Επρόκειτο να έχει ορισμένες συναντήσεις με συνεργάτες του, ενώ αναμένει και τις προτάσεις στελεχών από τις υπόλοιπες εσωκομματικές πτέρυγες.

Σκοπός του ήταν να ακούσει γνώμες, με γνώμονα μια τελική λίστα συμπεριληπτική και ενωτική. Διερευνητικές επαφές για να πάρουν «κλίμα», ανέλαβαν να κάνουν για λογαριασμό της ηγεσίας τις προηγούμενες ημέρες και θεσμικοί παράγοντες του κόμματος.

Τσουκαλάς και Μάντζος

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει, φαβορί για γραμματέας εμφανίζεται ο Κώστας Τσουκαλάς, νυν εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς φερόταν αρχικά σκεπτικός, αλλά πλέον είναι διαλλακτικός για την αποδοχή της θέσης, εφόσον του ζητηθεί από τον κ. Ανδρουλάκη να αναλάβει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Τσουκαλάς αποτελεί μια από τις πρώτες επιλογές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, όχι όμως τη μοναδική.

Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, θα τοποθετηθεί σε εκλόγιμη σειρά στο Επικρατείας (όπως εξάλλου συζητούνταν βασίμως ότι θα συμβεί), καθώς ως γνωστόν ο γραμματέας απαγορεύεται να είναι υποψήφιος με σταυρό στις εθνικές εκλογές λόγω ασυμβιβάστου που ψηφίστηκε στο πρόσφατο συνέδριο.

Τυχόν ανάληψη καθηκόντων γραμματέα από τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είναι συμπαθής και αποδεκτός από σχεδόν το σύνολο των ομάδων στην Χαριλάου Τρικούπη, θα δημιουργήσει κενό στη θέση του εκπροσώπου Τύπου, που θα πρέπει να εγκαταλείψει, αν και θεωρείται απολύτως επιτυχημένος στη θέση.

Ως πιθανός αντικαταστάτης του, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, παρουσιάζεται ο Δημήτρης Μάντζος, νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν ο πρώτος εκπρόσωπος Τύπου στην προεδρία Ανδρουλάκη (από τον Ιανουάριο του 2022 ως τον Ιούλιο του 2023 όταν και παρέδωσε στον Θανάση Γλαβίνα).

Ένα άλλο όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι για γραμματέας είναι αυτό του Νίκου Μήλη, προέδρου της αντιπροσωπείας στο Τεχνικό Επιμελητήριο, επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μηχανικών και στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη.

Επίσης, ακούστηκε ως ενδεχόμενο -με μικρές πιθανότητες υλοποίησης- η λύση του δοκιμασμένου και έμπειρου, Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος έχει θητεύσει ως γραμματέας από το 1995 ως το 2001.

Σίγουροι και πιθανοί

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα για το Πολιτικό Συμβούλιο των 23 μελών, στους σίγουρους για το όργανο συγκαταλέγονται οι Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Παύλος Χρηστίδης. Την πέμπτη θέση που επιτρέπεται να καταλάβει βουλευτής εκτιμάται ότι θα δοθεί στη Μιλένα Αποστολάκη ή στον Δημήτρη Μάντζο. Άλλα στελέχη που είναι εξασφαλισμένο ότι θα προταθούν είναι οι Λευτέρης Καρχιμάκης, Θανάσης Γλαβίνας, Άννα Διαμαντοπούλου, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Κώστας Τσουκαλάς, Νίκος Μήλης και Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει στο Πολιτικό Συμβούλιο να μετέχει και ο Χάρης Δούκας. Άλλα στελέχη που συζητείται ότι θα θέσουν υποψηφιότητα -αρκεί να χωρέσουν στη λίστα των προτεινόμενων από τους «προεδρικούς» είναι οι Κώστας Παπαδημητρίου, Χρήστος Κακλαμάνης και Γιάννης Ράπτης. Στο όργανο θα εκπροσωπούνται συνολικά οκτώ γυναίκες. Ανάμεσα σε αυτές ενδεχομένως να βρίσκονται οι Όλγα Μαρκογιαννάκη, Μάρα Κουκουδάκη, Μαρία Δαφέρμου, Έφη Μπέκου και Κατερίνα Σολωμού.

Η πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη φημολογείται ότι θα εισηγηθεί υπέρ των Βασίλη Κεγκέρογλου, Φίλιππου Σαχινίδη και Τόνιας Αντωνίου, ενώ η πλευρά του Παύλου Γερουλάνου την Έφη Χαλάτση και τον Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη. Ένα άτομο θα προέρχεται από τις τάσεις του ΚΙΝΑΛΛ και τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ενώ εξ οφίτσιο παίρνουν μέρος ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου που είναι εν ενεργεία βουλευτής, ο γραμματέας της ΚΟ Δημήτρης Μπιάγκης και ο εκπρόσωπος της νεολαίας, Γιώργος Τσούμας. Τέλος, συμμετοχή θα έχουν ο επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων Πέτρος Λάμπρου και ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, Κώστας Σκανδαλίδης.

Πρόθεση της ηγεσίας και επιθυμία του συνόλου των στελεχών είναι το Πολιτικό Συμβούλιο να συνεδριάζει συχνά και να αποτελέσει τον διαμορφωτή της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς τις κάλπες.